Abuchea al Madrid y a Florentino por sequía de títulos

La afición del Real Madrid volvió a mostrar su molestia por la crisis deportiva que atraviesa el club, pese a la victoria de este jueves por 2-0 frente al Real Oviedo en el estadio Santiago Bernabéu.

Los principales blancos de las críticas fueron Kylian Mbappé, Vinícius Junior y el presidente Florentino Pérez, en medio de una temporada marcada por los malos resultados y los conflictos internos.

Mbappé y Vinícius reciben abucheos

Mbappé fue uno de los jugadores más señalados por la afición madridista luego de ingresar de cambio tras perderse El Clásico ante el Barcelona debido a una lesión.

Antes de la entrada del delantero francés, Vinícius Junior ya concentraba parte importante de los abucheos provenientes de las tribunas del Bernabéu.

El ambiente en el inmueble reflejó el descontento generalizado de los seguidores blancos tras una campaña que terminará sin títulos.

Retiran pancartas contra Florentino Pérez

Además de los reclamos hacia los futbolistas, algunos aficionados desplegaron pancartas contra Florentino Pérez, aunque personal de seguridad del estadio las retiró minutos después.

De acuerdo con medios españoles, el dirigente madridista también habría protagonizado una discusión con seguidores del club cerca de las zonas VIP del estadio.

La tensión aumentó luego de que el martes Pérez solicitara nuevas elecciones al asegurar que existe una campaña organizada para intentar destituirlo.

Semana caótica para el Real Madrid

El triunfo ante el Real Oviedo, conseguido gracias a los goles de Gonzalo García y Jude Bellingham, permitió al conjunto merengue cerrar una de las semanas más complicadas de la temporada.

Todo comenzó con un altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento, situación que derivó en una multa de 589 mil dólares para ambos jugadores.

Días después llegó la derrota frente al Barcelona en El Clásico, resultado que permitió al conjunto blaugrana asegurar el campeonato de liga.

Real Madrid se queda sin títulos

La crisis deportiva del club se profundizó debido a la falta de resultados en todas las competencias importantes.

El Real Madrid fue eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, cayó ante el Albacete —equipo de segunda división— en la Copa del Rey y perdió la final de la Supercopa de España frente al Barcelona.

Con ello, el conjunto blanco terminará la campaña sin levantar trofeos por segunda temporada consecutiva, situación que ha provocado fuertes cuestionamientos tanto hacia los jugadores como hacia la directiva encabezada por Florentino Pérez.

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