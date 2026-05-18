Los Steelers renuevan un temporada más a Aaron Rodgers

El 'quarterback' Aaron Rodgers continuará escribiendo su legado en la NFL luego de que los Pittsburgh Steelers confirmaran este lunes la renovación del legendario mariscal de campo por una temporada más, en un acuerdo valorado en hasta 25 millones de dólares.

Con esta firma, el veterano quarterback de 42 años disputará su campaña número 22 en la liga y su segunda con la histórica franquicia de Pittsburgh, aplazando así su posible retiro.

Rodgers había insinuado en 2025 que esa temporada probablemente sería la última de su carrera, especialmente tras firmar inicialmente un contrato de solo un año y expresar su deseo de cerrar su trayectoria “con amor, diversión y paz”.

Sin embargo, su buen estado físico y una campaña competitiva cambiaron el panorama, convenciendo tanto al jugador como a la organización de extender la relación por una temporada más.

Producción sólida en 2025

Durante su primer año con los Steelers, Rodgers lanzó para 3,322 yardas, 24 touchdowns y apenas siete intercepciones, completando el 65.7% de sus pases, su mejor cifra desde 2021.

Aunque Pittsburgh tuvo altibajos y fue eliminado en la Ronda de Comodines ante los Houston Texans, Rodgers también protagonizó victorias clave, incluyendo el triunfo de la Semana 18 frente a Baltimore que aseguró el título divisional de la AFC Norte.

La renovación también marca el esperado reencuentro entre Rodgers y el entrenador Mike McCarthy, quien asumió el cargo de head coach en enero tras reemplazar a Mike Tomlin.

Ambos construyeron una larga historia juntos en Green Bay Packers, donde ganaron un Super Bowl y consolidaron una de las asociaciones más exitosas de la NFL moderna.

McCarthy dejó claro desde su llegada que veía en Rodgers una pieza valiosa para competir de inmediato.

Una carrera histórica

Rodgers llega a esta nueva temporada con 66 mil 274 yardas por pase, 527 touchdowns y cuatro premios al Jugador Más Valioso, cifras que lo mantienen entre los mariscales más exitosos en la historia del fútbol americano profesional.

Su permanencia también responde a una percepción personal positiva sobre su estado físico, luego de declarar durante la temporada pasada que por momentos se sentía como “Benjamin Button”.

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