Viaja Sudáfrica al Mundial con retraso por problemas de visas

La selección africana partió 24 horas después de lo previsto rumbo a México, donde debutará ante el Tri en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dicha situación desató críticas del Gobierno sudafricano contra su federación de futbol.

La selección de Sudáfrica comenzó su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 en medio de una nueva polémica administrativa.

Los Bafana Bafana partieron este lunes desde Johannesburgo con un día de retraso debido a problemas en la tramitación de visas para ingresar a Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

Aunque finalmente los jugadores y la mayoría del cuerpo técnico lograron obtener la documentación necesaria para viajar, el entrenador asistente Helman Mkhalele quedó fuera de la delegación luego de que las autoridades estadounidenses no aprobaran inicialmente su visa.

El contratiempo obligó a modificar la agenda del combinado africano a pocos días de su debut mundialista frente a México, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Gobierno sudafricano arremete contra la federación

La demora generó molestia en el Gobierno de Sudáfrica. El ministro de Deportes, Gayton McKenzie, calificó el episodio como una situación "vergonzosa" y responsabilizó directamente a los dirigentes de la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA).

A través de redes sociales, el funcionario aseguró que el problema fue consecuencia de errores administrativos cometidos por la propia federación.

"Nos están haciendo quedar como tontos", escribió McKenzie, quien además exigió un informe detallado y posibles sanciones contra los responsables de la situación.

El asistente técnico sigue sin viajar

El presidente de la SAFA, Danny Jordaan, confirmó que el caso más complicado corresponde al asistente técnico Helman Mkhalele, quien continúa sin poder viajar debido a que su visa para Estados Unidos fue rechazada inicialmente sin que se explicaran los motivos.

"Esperamos que eso también se resuelva y que toda nuestra gente pueda viajar", declaró Jordaan a medios locales en el Aeropuerto Internacional OR Tambo antes de la salida del equipo.

La federación señaló que mantiene gestiones para solucionar el problema migratorio y lograr que el integrante del cuerpo técnico se incorpore a la concentración en los próximos días.

Sudáfrica agradece apoyo diplomático

La SAFA ofreció disculpas por el retraso de 24 horas y reconoció el respaldo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y por el consulado de Estados Unidos en Johannesburgo para agilizar la expedición de visas.

Gracias a esas gestiones, los futbolistas pudieron abordar un vuelo chárter rumbo a México y continuar con su preparación para el torneo.

Por otra parte, Sudáfrica disputará su primera Copa Mundial de la FIFA desde 2010, cuando organizó el torneo en su territorio.

Los africanos forman parte del Grupo A y abrirán su participación enfrentando al anfitrión México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Posteriormente jugarán ante República Checa en Atlanta y cerrarán la fase de grupos contra Corea del Sur en Monterrey.

La selección tendrá como centro de operaciones la ciudad de Pachuca, donde además tiene previsto disputar un partido amistoso frente a Jamaica el próximo viernes como parte de su preparación final.

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