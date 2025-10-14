Sudáfrica clasifica a un Mundial después de 16 años

Los Bafana Bafana sellaron su boleto al Mundial 2026 con autoridad, luego de golear 3-0 a Ruanda en la jornada final de las Eliminatorias Africanas.

El conjunto dirigido por Hugo Broos mostró contundencia desde los primeros minutos y aseguró su cuarta clasificación mundialista.

Apenas al minuto 5, Thalente Mbatha abrió el marcador tras un error del guardameta ruandés, quien no logró contener un disparo que terminó en el fondo de las redes.

Antes de la media hora, Oswin Appollis amplió la ventaja con un potente disparo desde el borde del área, dejando sin opciones al portero rival y desatando la euforia en el Estadio Mbombela.

En el segundo tiempo, Evidence Makgopa firmó el 3-0 definitivo con un certero cabezazo tras un tiro de esquina perfectamente ejecutado.

Ruanda intentó descontar en los minutos finales, pero su esfuerzo fue en vano ante una defensa sudafricana sólida y un equipo local determinado a clasificar.

Con este resultado, Sudáfrica terminó como líder del Grupo C con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas, marcando 15 goles a favor y recibiendo nueve en contra.

Nigeria al repechaje pese a goleada sobre Benín

En otro resultado clave del grupo, Nigeria goleó 4-0 a Benín, con un triplete de Victor Osimhen (3’, 37’, 51’) y un tanto de Frank Onyeka en el tiempo añadido. Sin embargo, la victoria no fue suficiente para alcanzar el liderato, y los Super Eagles deberán disputar el repechaje continental.

Benín, por su parte, quedó en el tercer lugar con 17 unidades, los mismos puntos que Nigeria, pero con menor diferencia de goles (+1 por +7 de los nigerianos).

Cuarta participación de Sudáfrica en la Copa del Mundo

Con este logro, Sudáfrica vuelve a una Copa del Mundo tras 16 años, luego de haber participado en las ediciones de 1998, 2002, 2010 (como anfitrión) y ahora 2026.

