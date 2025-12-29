Podcast
Deportes

Conoce a los primeros clasificados a octavos de la Copa Africana

El anfitrión Marruecos y Sudáfrica aseguraron su pase a octavos tras la última jornada en parte de los grupos de la Copa Africana de Naciones

  • 29
  • Diciembre
    2025

Tras disputarse la última jornada de la fase de grupos en la mitad de los sectores, ya se conocen a los primeros equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Este lunes, el anfitrión Marruecos y Sudáfrica —próximo rival de la Selección Mexicana en el Mundial— aseguraron su pase a la fase de eliminación directa. La jornada también estuvo marcada por el descanso del egipcio Mohamed Salah, quien no tuvo actividad luego de que Egipto ya había sellado su clasificación.

Grupo A

Marruecos aseguró su lugar en los octavos de final tras golear 3-0 a Zambia, resultado con el que finalizó como líder del Grupo A. Los anfitriones disputarán, en principio, todos sus partidos de eliminación directa en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70 mil espectadores, recinto que también albergará la final el 18 de enero.

En el mismo sector, Malí avanzó como segundo lugar con tres puntos, producto de tres empates.

Grupo B

En el Grupo B, Egipto dominó la clasificación desde el inicio del torneo y terminó como líder con siete puntos, uno más que Sudáfrica, que dependía de sí misma y logró el pase tras vencer 3-2 a Zimbabue.

Por su parte, Angola concluyó en el tercer lugar con dos puntos, situación que generó expectativa debido al formato del torneo.

Clasificación de terceros lugares

Cabe recordar que en la Copa Africana de Naciones avanzan a octavos los dos primeros lugares de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros de los seis sectores.

Gracias a este criterio, selecciones como Senegal, campeón de la edición 2021, y Congo aseguraron su clasificación anticipada en el Grupo D, mientras que el campeón defensor Costa de Marfil y el cinco veces ganador Camerún ya están clasificados en el Grupo F.

Angola, que posee mejor diferencia de goles que Comoras, aún puede avanzar con dos puntos si Nigeria, ya clasificada, vence a Uganda, y Túnez derrota a Tanzania en el Grupo C, partidos que se disputarán este martes.


