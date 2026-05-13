Suecos alistan 'fan walk' hacia el Estadio Monterrey

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más vibrante en la urbe regia, que se prepara para recibir una de las movilizaciones internacionales más coloridas de la justa: la primera “fan walk” oficial, protagonizada por la afición de Suecia.

El director de Operaciones de Suecia, Fredrick Nilson, confirmó que la delegación escandinava prepara una invasión pacífica y festiva.

Se espera la llegada de al menos 3,000 aficionados provenientes del país nórdico y diversos rincones del mundo.

Según versiones, el probable punto de reunión para esta caravana será el Parque Fundidora. Desde este emblemático punto de la ciudad, miles de seguidores suecos darán vida a una "marea amarilla" que recorrerá las calles de la ciudad.

El trayecto estará marcado por cánticos, banderas y un ambiente de hermandad internacional, transformando el paisaje industrial de Monterrey en un auténtico carnaval escandinavo que culminará en las puertas del Estadio Monterrey.

Este festejo servirá como preámbulo para el esperado encuentro entre Suecia y Túnez, correspondiente al Grupo F, que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de junio en el Gigante de Acero.

La logística de este evento no solo marca el inicio de la actividad deportiva de alto nivel en la sede regia, sino que consolida a Nuevo León como un destino con infraestructura y capacidad operativa para albergar grandes movilizaciones internacionales.

Con este despliegue, Monterrey se reporta lista para los ojos del mundo, demostrando que la fiebre mundialista ya se vive intensamente en sus calles, uniendo culturas a través del deporte y convirtiendo el debut de la selección sueca en una celebración para la comunidad local y los visitantes extranjeros.

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