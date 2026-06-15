Túnez despide a su director técnico tras goleada ante Suecia

Horas después de caer por marcador de 5-1 en Monterrey, la Federación Tunecina de Fútbol decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi como seleccionador nacional.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del organismo, diversos medios tunecinos informaron que la dirigencia sostuvo una reunión de emergencia tras el encuentro y acordó por unanimidad rescindir el contrato del entrenador francés.

La goleada sufrida en territorio mexicano terminó por acelerar una decisión que, según reportes locales, ya era considerada debido a la falta de respaldo que Lamouchi tenía dentro de una parte del plantel.

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Un ciclo que duró apenas cinco partidos

Lamouchi había asumido el cargo en enero de 2026, luego de la salida de Sami Trabelsi tras la eliminación de Túnez en la Copa Africana de Naciones.

Su paso por el banquillo de los Leones de Cartago fue breve y con resultados discretos. En cinco encuentros dirigidos registró una victoria, un empate y tres derrotas.

El único triunfo llegó ante Haití por 1-0, mientras que la derrota frente a Suecia terminó por sentenciar su continuidad al frente del combinado africano.

Tras el partido disputado en el Estadio Monterrey, el técnico no ocultó su decepción por el rendimiento mostrado por sus jugadores y admitió que el equipo estuvo muy lejos del nivel esperado.

"Ha sido una derrota difícil, dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es realmente difícil", declaró en conferencia de prensa.

El estratega también señaló que los errores cometidos fueron determinantes para el resultado.

"Cometimos demasiados errores, y esto es algo que no podemos hacer. Nos estamos disparando en el pie, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos", reconoció.

Túnez se juega la vida en los próximos partidos

La selección tunecina enfrentará el próximo 20 de junio a Japón nuevamente en Monterrey, en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Posteriormente cerrará la fase de grupos frente a Países Bajos el 25 de junio en Kansas City.

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