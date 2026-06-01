Surgen campeones en la MFL en Juvenil; domina Potros

Con dos títulos en el grupo estelar, el Club Potros de la colonia Anáhuac se erigió como el máximo ganador de la categoría Juvenil de la MFL

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El fin de semana pasado finalizó la Temporada Juvenil 2026 de la Monterrey Football League (MFL).

Del llamado “Big-4”, los cuatro clubes de mayor membresía en la ciudad, los únicos que salieron sin campeonatos del grupo estelar fueron los Halcones de la colonia Cumbres.

BANTAM

Potros se proclamó tricampeón en la categoría Bantam, luego de superar 26-19 a los Avispones de San Pedro. El duelo acaparó los reflectores al enfrentarse los hermanos Juan Carlos y Alberto García, coaches de Avispones y Potros, respectivamente. Su madre, Lulú Álvarez, fue la encargada del volado inicial.

MIDGET

El club de San Nicolás, Potros de la colonia Anáhuac, también se llevó a casa el título en la categoría Midget, luego de superar en un tiroteo ofensivo 41-35 a los Halcones de Cumbres. Diego Villarreal tuvo una destacada actuación en la final que le valió la nominación de Jugador Más Valioso.

PEE WEE

Las Águilas del Contry, de la categoría Pee Wee, lograron un campeonato que fue histórico. El club alado no recibió ningún punto en contra y derrotó 43-0 en la Final a los Halcones de Cumbres. Águilas dominó toda la temporada con un roster muy superior al del resto de sus rivales.

JUNIOR BANTAM

En Junior Bantam, los Avispones se ciñeron la corona tras superar en una emocionante final por 24-21 a las Águilas del Country.