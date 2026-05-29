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Estrena Ariana Grande 'Hate That I Made You Love Me'

Fiel a su sello característico, la intérprete de Thank U, Next aborda la sensibilidad y las complejas dinámicas de poder que surgen dentro de una relación.

  • 29
  • Mayo
    2026

Ariana Grande ha iniciado oficialmente su próximo ciclo musical. La estrella del pop internacional presentó "Hate That I Made You Love Me", el primer corte promocional de su esperado octavo álbum de estudio, titulado Petal.

La canción se introduce como una balada que explora el terreno del desamor y el crecimiento personal tras una ruptura. A nivel instrumental, el tema destaca por una producción impecable que entrelaza arreglos orquestales con sutiles matices electrónicos.

Fiel a su sello característico, la intérprete de Thank U, Next modula su voz en tonos contenidos sobre una base rítmica fluida, abordando la vulnerabilidad y las complejas dinámicas de poder que surgen dentro de una relación sentimental.

Colaboraciones de primer nivel y la llegada del octavo álbum

El nuevo sencillo es la antesala de Petal, producción discográfica que llegará al mercado global el próximo 31 de julio bajo el sello Republic Records. Para dar vida a este concepto, Grande sumó fuerzas en la composición y producción ejecutiva con Ilya, un viejo aliado creativo con quien ha trabajado desde el álbum Dangerous Woman en 2016.

Al anunciar el disco a finales de abril, la artista describió el proyecto como una obra llena de vitalidad, capaz de florecer a través de las grietas de un entorno frío, rígido y desafiante, reflejando su madurez artística.

Gira 'Eternal Sunshine': ¿El último tour en mucho tiempo?

El lanzamiento de este material coincidirá con el arranque de su gira de conciertos Eternal Sunshine, programada para iniciar el 6 de junio en Oakland. Aunque el repertorio original del tour se diseñó para respaldar su séptimo disco y la edición especial Brighter Days Ahead, se prevé que la cantante integre las nuevas composiciones a lo largo del recorrido internacional.

La gira, que concluirá en septiembre, posee un tinte de nostalgia anticipada. En declaraciones recientes para el podcast de Amy Poehler, la compositora sugirió que este podría ser su último espectáculo masivo en años, definiéndolo como un "último hurra" antes de enfocar su carrera hacia nuevos horizontes profesionales.


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