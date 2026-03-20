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Surgen dudas sobre Checo Pérez y Bottas en Cadillac F1

Aparte del desempeño en pista, el monoplaza MAC26 ha presentado fallas técnicas que afectan directamente el rendimiento.

  • 20
  • Marzo
    2026

Las primeras carreras de Cadillac en la Fórmula 1 han dejado más dudas que certezas, luego de resultados discretos y señalamientos internos sobre el rendimiento tanto del monoplaza como de sus pilotos, Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

¿Son los pilotos otro problema para Cadillac en F1?

El arranque del equipo en la máxima categoría ha estado marcado por posiciones alejadas de la zona de puntos. En Australia, Checo Pérez finalizó en el puesto 16, mientras que en China ambos autos quedaron en la parte baja, con Bottas logrando la posición 13 como mejor resultado.

Estos números se suman a cuestionamientos internos sobre el estado competitivo de los pilotos, quienes estuvieron fuera de actividad durante un periodo previo a su llegada al equipo.

"Creo que ambos están un poco oxidados. Llevan al menos una temporada fuera de la cabina", señaló Mario Andretti.

¿Qué problemas tiene el auto de Cadillac?

Más allá del desempeño en pista, el monoplaza MAC26 ha presentado fallas técnicas que afectan directamente el rendimiento. De acuerdo con Mario Andretti, miembro del consejo del equipo, el principal inconveniente es la falta de carga aerodinámica.

"Nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que me dicen constantemente los dos", explicó.

Además, el equipo ha enfrentado dificultades relacionadas con la unidad de potencia, una situación común entre nuevas escuderías que buscan adaptarse rápidamente a las exigencias de la Fórmula 1.

¿Qué sigue para Checo Pérez y Cadillac?

La próxima oportunidad para revertir el panorama será el Gran Premio de Japón, donde el equipo buscará mejorar su desempeño y acercarse a posiciones más competitivas.

Con un calendario exigente por delante, Cadillac enfrenta el reto de acelerar su evolución tanto en el desarrollo del monoplaza como en el rendimiento de sus pilotos, en un inicio de temporada que ha encendido las primeras alertas dentro de la escudería.


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