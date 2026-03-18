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Internacional

Investigan posible contrabando de tabaco israelí en ayuda a Gaza

Estas acusaciones sobre el UNICEF surgen en medio de señalamientos de que soldados israelíes están implicados en el contrabando de tabaco hacia Gaza

  • 18
  • Marzo
    2026

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) inició este miércoles una investigación sobre la acusación de Israel en la que mencionó la introducción productos de tabaco de contrabando en Gaza en uno de los envíos de ayuda de la agencia con destino al enclave.

El organismo militar israelí encargado de facilitar la ayuda a Gaza, informó el lunes que encontró botellas que contenían sustancias de tabaco ocultas en cajas de kits de higiene pertenecientes al UNICEF.

Israel ha prohibido la entrada de cigarrillos y otros productos con nicotina desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó más de dos años de guerra. La prohibición ha dado lugar a un lucrativo mercado negro de productos de tabaco.

Aunque un frágil alto el fuego anunciado en octubre ha permitido que entre a Gaza más ayuda humanitaria y otros suministros, los grupos de ayuda siguen diciendo que se necesita más de todo, desde suministros médicos básicos hasta combustible.

Algunos palestinos acaparan alimentos, y hay informes de que los precios han subido de forma pronunciada para bienes básicos como los sacos de harina.

Estas acusaciones sobre el UNICEF surgen en medio de señalamientos de que soldados israelíes están implicados en el contrabando de tabaco hacia Gaza.

El hermano del jefe del servicio de seguridad interna de Israel, Bezalel Zini, fue acusado de introducir de contrabando de cigarrillos por un valor de decenas de millas de dólares a Gaza.


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