Suspenden a Iglesias y multan a Bogaerts por disputa con árbitros

Tras un tercer strike en la novena entrada, un intercambio de palabras entre jugadores y uno de los árbitros dio inicio a la discusión

  10
  Octubre
    2025

José Iglesias, beisbolista cubano de los San Diego Padres, fue suspendido de un juego y muiltado por conducta no profesional hacia los árbitros durante el último partido de la serie de comodines contra Chicago Cubs.

Los Padres tuvieron un acalorado intercambio de gritos con los árbitros mientras salían del campo tras la victoria de los Cubs por 3-1. 

La MLB anunció que también Xander Bogaerts fue multado con una cantidad no revelada durante la interacción que siguió al último out en el Wrigley Field el 2 de octubre, cuando los Padres fueron eliminados de la postemporada por Chicago.

El árbitro de casa DJ Reyburn cantó un tercer strike a Bogaerts para el primer out en la novena entrada en un lanzamiento que parecía estar por debajo de la zona. Bogaerts discutió con Reyburn, mientras que el manager Mike Shildt corrió al campo para defender a su jugador y hablar con Reyburn.

Minutos más tarde, los árbitros tuvieron que bajar los escalones del dugout de los visitantes para salir del campo. Reyburn entonces pareció intercambiar palabras con Bogaerts e Iglesias, quienes se enfurecieron. No estaba claro quién inició la discusión.

La MLB implementará un sistema automatizado de desafío de bolas y strikes la próxima temporada.


