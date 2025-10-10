Suspenden a Iglesias y multan a Bogaerts por disputa con árbitros

José Iglesias, beisbolista cubano de los San Diego Padres, fue suspendido de un juego y muiltado por conducta no profesional hacia los árbitros durante el último partido de la serie de comodines contra Chicago Cubs.

Los Padres tuvieron un acalorado intercambio de gritos con los árbitros mientras salían del campo tras la victoria de los Cubs por 3-1.

Jose Iglesias has been suspended one game and fined for this incident. Xander Bogaerts also received a fine pic.twitter.com/WmuaZqwKmJ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 10, 2025

La MLB anunció que también Xander Bogaerts fue multado con una cantidad no revelada durante la interacción que siguió al último out en el Wrigley Field el 2 de octubre, cuando los Padres fueron eliminados de la postemporada por Chicago.

El árbitro de casa DJ Reyburn cantó un tercer strike a Bogaerts para el primer out en la novena entrada en un lanzamiento que parecía estar por debajo de la zona. Bogaerts discutió con Reyburn, mientras que el manager Mike Shildt corrió al campo para defender a su jugador y hablar con Reyburn.

Minutos más tarde, los árbitros tuvieron que bajar los escalones del dugout de los visitantes para salir del campo. Reyburn entonces pareció intercambiar palabras con Bogaerts e Iglesias, quienes se enfurecieron. No estaba claro quién inició la discusión.

La MLB implementará un sistema automatizado de desafío de bolas y strikes la próxima temporada.

