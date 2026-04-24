Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
prestianni_benfica_uefa_90b7f1bfde
Deportes

Suspenden seis partidos a Prestianni por los insultos a Vinicius

El argentino Gianluca Prestianni fue castigado tras los insultos al jugador del Real Madrid durante el duelo de dieciseisavos de final de la Champions

  • 24
  • Abril
    2026

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos "por comportamiento discriminatorio" al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.

Durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, el pasado 17 de febrero, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió en términos racistas al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció al árbitro la acción de su rival. 

El silbante detuvo el partido y en ese momento no hubo sanción disciplinaria.

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, el organismo sentenció al jugador argentino a una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

prestianni-benfica-champions.jpg

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) acordó suspender a Prestianni, por conducta discriminatoria.

Esta decisión incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de vuelta disputado en el Bernabéu, el 25 de febrero.

Además, solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cuba_58ff6eda12
Cuba enfrentará apagones de hasta 39% este sábado
Whats_App_Image_2026_04_25_at_11_56_12_51536a113e
Multan con $95.5 millones a partidos en Tamaulipas
nicolas_maduro_112b88d741
Avala EUA a Venezuela el pago de los abogados de Maduro y Cilia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_25_at_5_21_37_PM_b60733a5de
Homenajea afición felina a Gignac con mosaico
que_son_los_microsismos_esto_puedes_hacer_antes_durante_y_despues_de_uno_7ad0f780e9
Sismo de magnitud 5 'sacude' el sur de Perú; no reportan daños
claudia_sheinbaum_988f25e268
Sheinbaum dará más información el lunes sobre operativo de la CIA
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
Whats_App_Image_2026_04_24_at_2_55_59_PM_663390fc68
Feminicidio en restaurante de Reynosa; agresor es detenido
publicidad
×