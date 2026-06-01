Tamaulipas será sede del Nacional de Primera Fuerza de Atletismo

Ciudad Victoria recibirá del 5 al 7 de junio el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo, competencia que se desarrollará en la pista del Estadio Marte R. Gómez y reunirá a cerca de 450 atletas.

El evento contará con la participación de deportistas de diferentes estados del país, además de representantes de naciones como Hungría, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Cuba.

El certamen otorgará marcas y puntos para competencias internacionales, incluyendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y contempla pruebas de velocidad, fondo, relevos, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas.

Durante los tres días de actividad se entregarán 144 medallas en las distintas disciplinas convocadas, consolidando a Ciudad Victoria como sede de uno de los eventos más importantes del atletismo nacional.

Con información de Martín Diaz

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