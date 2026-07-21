Turismo del estado fomenta ambiente familiar en Gómez Farías 

Durante este periodo vacacional de verano, Gómez Farías se consolida como uno de los destinos ecoturísticos más atractivos de Tamaulipas

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Gómez Farías, Tamaulipas. El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que el municipio ofrece espacios naturales como La Bocatoma, un sitio ideal para la convivencia familiar y la práctica de actividades recreativas y de aventura en contacto con la naturaleza.

El funcionario explicó que las y los visitantes pueden disfrutar de ríos de aguas cristalinas, senderos naturales, zonas para acampar y recorridos guiados que permiten conocer la biodiversidad característica de la región.

Durante este periodo vacacional de verano, Gómez Farías se consolida como uno de los destinos ecoturísticos más atractivos de Tamaulipas, gracias a su riqueza natural, su oferta gastronómica y la diversidad de actividades al aire libre.

Su cercanía con la Reserva de la Biósfera El Cielo brinda la oportunidad de realizar actividades como senderismo, observación de aves, paseos a caballo, ciclismo de montaña, kayak, tirolesa y recorridos en moto acuática.

Entre los principales puntos de interés destaca el ejido San José, que se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de la región, al recibir visitantes locales, nacionales e internacionales.