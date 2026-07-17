Estado fortalece transformación del sistema energético

Tamaulipas firmó convenios con la BUAP y la Universidad Politécnica de Victoria para desarrollar proyectos de investigación en biocombustibles

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos de investigación enfocados en la producción de biocombustibles, la Secretaría de Desarrollo Energético del gobierno del estado, formalizó dos Convenios Marco de Colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Politécnica de Victoria.

En estas acciones, Tamaulipas representa el primer estado en México en poner este tema en la agenda, para su producción e implementación, lo que posición a la entidad en un lugar esencial.

El titular de la dependencia Walter Julián Ángel Jiménez, dijo que estas alianzas buscan continuar posicionando a Tamaulipas como el referente nacional en energía, transición energética e innovación tecnológica, integrando el conocimiento académico y la investigación.

“También se busca la participación de las y los estudiantes con el desarrollo de proyectos de alto impacto e innovación”, señaló el funcionario.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, suscribió el Convenio con la BUAP, representada por el director de Innovación y Transferencia de Conocimiento, David Eduardo Pinto Avendaño.