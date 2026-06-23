¿Te gusta? Filtran posible nuevo jersey de Rayados

Como no podía ser de otra forma, el jersey provocó polémica en la afición, que criticó el aspecto, el cual consideraron repetitivo

Aunque todo mundo sigue en modo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuando salen noticias de los clubes de la Liga MX siempre dan de qué hablar, pues, a fin de cuentas, son los que más se siguen en la vida diaria.

Por ello, a muchos los tomó por sorpresa que saliera la filtración del posible jersey para Rayados, de cara al Apertura 2026, donde iniciará una nueva etapa con Matías Almeyda.

El diseño es uno bastante típico, similar al usado en 2010/11 con rayas lisas, pero con un cuello estilizado y mangas con líneas horizontales, sin olvidar el logo de la marca que viste al club en color rojo.

Desató polémica

Como no podía ser de otra forma, el jersey provocó polémica en la afición, que criticó el aspecto, el cual consideraron repetitivo; además de señalar que no es del agrado de muchos el detalle en rojo.

De momento todavía no se confirma cuál será el jersey, ni se ha dado una fecha estimada para que sea lanzado, pero sería dentro de un par de semanas que se comience a generar el revuelo, pues el torneo arrancará antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

Sin contar los amistosos que seguramente tendrá para poder asentar la idea de Almeyda en el plantel, el debut del Monterrey será el sábado 18 de julio frente a Santos en el Estadio Monterrey.