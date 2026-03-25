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Deportes

Tendrá ‘sabor mexicano’ la Temporada 2026 de la MLB

Un total de 16 peloteros mexicanos participarán en la nueva campaña de Major League Baseball, que arranca hoy miércoles con el duelo Yankees Vs. Gigantes

  • 25
  • Marzo
    2026

Los aficionados al beisbol de las Grandes Ligas están de fiesta, ya que hoy miércoles arranca la fase regular de la Temporada 2026… y lo hará con la presencia de 16 peloteros mexicanos.

La batalla inaugural será entre Yankees de Nueva York y Gigantes en San Francisco, California, en el diamante del Oracle Park a las 18:05 horas, tiempo de Monterrey.

De los 16 beisbolistas aztecas, siete son pitchers y nueve de cuadro.

Destacan los nombres de Isaac Paredes con Astros de Houston, Andrés Muñoz en Marineros de Seattle, Alejandro Kirk en Azulejos de Toronto, y Randy Arozarena con Marineros de Seattle.

Las dos novenas que “levantan el telón” hoy por la tarde no tienen entre sus filas a jugadores aztecas.

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Ficha

Beisbol
Grandes Ligas
Temporada 2026
Fase regular
Partido inaugural
Yankees Vs. Gigantes
Oracle Park
18:05 horas - Hoy
Tiempo de Monterrey
ESPN


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