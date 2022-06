'Tener un ahijado más... ¡es algo bonito!'

El valiente diestro hidrocálido Arturo Macías "El Cejas" le concederá la alternativa al regio Cayetano Delgado con el testimonio de José Mauricio.

Con una visible emoción y "calado" por el gran compromiso de refrendar su triunfo del año pasado donde le cortó tres orejas a toros de De la Mora, el diestro hidrocálido Arturo Macías "El Cejas" se manifestó en exclusiva para los lectores de El Horizonte, previo a su presentación del viernes en la Monumental Monterrey ´Lorenzo Garza´ donde le concederá los trastes de matador de toros a la firme promesa regiomontana, el novillero Cayetano Delgado, ante el testimonio del fino diestro capitalino José Mauricio, frente a un imponente encierro de De la Mora que ya pasta en los corrales del coso regiomontano.

"Imagínate qué tan ilusionado estoy de otorgarle la alternativa a esa joven promesa del toreo regiomontano que es Cayetano Delgado, en estos momentos tan complicados por los que está pasando nuestra fiesta de toros", señaló el espada y agregó: "Que surja un nuevo matador de toros de Monterrey, donde siempre han existido toreros de cualidades extraordinarias, es muy ilusionante y más enmarcando este gran homenaje que la empresa y los toreros brindaremos a la mujer por todo lo que significan para la humanidad".

"Monterrey es una plaza donde siento mucho el cariño de la afición, la última vez le corté tres orejas a una corrida de De la Mora, y esos toros y yo -cuando nos juntamos- somos garantía de éxito y eso me motiva bastante porque es una plaza donde he cortado ocho rabos, he indultado dos toros a lo largo de distintas etapas de mi carrera, y regresar ahora para darle la alternativa a Cayetano es para mí, de mucho agradecimiento y felicidad ante la vida, y ahora en estos momentos por el tema de la prohibición (en la capital), le da un carácter de ´salvación´ esta corrida y la mejor manera de defenderla, yo como torero, será formando un alboroto para que el publico se emocione y el aficionado hará su parte llenando la plaza", indicó el diestro.

"Si el público llena la plaza y nosotros los toreros nos jugamos la vida como lo hacemos siempre, no hay manera que nos prohiban, y en esta ocasión esta es la corrida perfecta para decir con la presencia del público en los tendidos que la fiesta de toros interesa y está más viva que nunca porque en el ruedo, frente a los toros, suceden las cosas de verdad, manifestaciones artísticas, sociales y morales que no pasan en ningún otro lado", detalló el coleta.

"Por ello me hace todavía más ilusión ir a Monterrey a concederle la alternativa a Cayetano Delgado, porque tener un ahijado más y de lujo, es algo bonito, el darle la borla de matador de toros a otro torero valiente, con cualidades y grandes posibilidades, me da mucho gusto porque siempre te da una gran ilusión y nostalgia recordar nuestros inicios, y esto nos llena de esperanza porque Monterrey es una ciudad que tiene muchos matadores de toros, pero está ávida de que surja esa figura del toreo nacional e internacional que nos represente", indicó el espada.

"Además, esta corrida va dedicada con un gran cariño y respeto a la diosa del mundo, que es la mujer... y si por algo rueda el mundo es por ellas, y gracias a Dios soy un orgulloso hijo, esposo y padre y, créeme, es un gran privilegio serlo porque por ellas estamos tan llenos de amor para con nuestros semejantes y, por supuesto, para nuestra amada fiesta de toros", finalizó diciendo el diestro.

Numeralia

Ha cortado

8 rabos y ha indultado dos toros el matador Arturo Macías 'El Cejas' en sus corridas celebradas en la Sultana del Norte

Entérate

Corrida de toros

Plaza Monumental Monterrey

´Lorenzo Garza´

Homenaje a la mujer

Viernes a las 20:30 horas

Arturo Macías ´El Cejas´

José Mauricio

Cayetano Delgado

Toros de De la Mora

Boletos en superboletos.com