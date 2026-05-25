Berterame estaría en riesgo de quedar fuera del Mundial

Germán Berterame estaría en riesgo de no ir al Mundial.

Pese a atravesar un buen momento futbolístico con el Inter Miami y a falta de apenas 17 días para el inicio de la Copa del Mundo, el lugar del delantero mexicano en la convocatoria definitiva de Javier Aguirre aún no estaría completamente asegurado.

Aunque nombres como César “Chino” Huerta, Charly Rodríguez, Jordan Carrillo, Marcel Ruiz o Richard Ledezma parecían ser las principales opciones para salir de la lista, la posible baja de Berterame respondería a otra situación.

Jesús Alejandro Gómez podría quedarse en la lista final

El futbolista que habría comenzado a tomar fuerza dentro de la concentración es el defensa de Tijuana, Jesús Alejandro Gómez, quien forma parte del grupo de sparrings de la Selección Mexicana.

Gómez continúa trabajando con el plantel nacional incluso después del triunfo de México por 2-0 ante Ghana, partido tras el cual Javier Aguirre liberó a seis jugadores que no entrarían en la convocatoria mundialista.

Sin embargo, los futbolistas de Xolos, Jesús Gómez y Kevin Castañeda, permanecieron en la concentración.

De acuerdo con reportes de prensa especializada, el cuerpo técnico valora especialmente la salida con balón y condiciones defensivas de Gómez, en un contexto donde México cuenta con pocas alternativas naturales en la zaga central.

La competencia en la delantera complicaría a Berterame

Actualmente, la Selección Mexicana cuenta con Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes como centrales nominales, mientras que jugadores como Luis Romo y Edson Álvarez podrían adaptarse a esa posición.

La posible inclusión de Jesús Gómez obligaría a sacrificar una plaza ofensiva y el principal afectado sería Germán Berterame.

En ataque, el Tri ya tiene como opciones a Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando González y Guillermo “Memote” Martínez, además de Julián Quiñones, quien también puede desempeñarse como centrodelantero.

Todas las dudas quedarán resueltas a más tardar el próximo 1 de junio, fecha límite establecida por FIFA para que las selecciones entreguen sus listas definitivas rumbo al Mundial 2026.

Comentarios