Tigres anuncia pick 188 de los Houston Texans de la NFL

El Club Tigres tuvo el honor de revelar en vivo desde el emblemático Volcán Universitario el pick 188 seleccionado por los Houston Texans en el emocionante Draft 2024 de la NFL.

Este acontecimiento se desarrolló en el corazón de la pasión futbolística, donde Édgar Martínez, un apasionado tigre radicado en tierras texanas, con 30 años de edad y una profunda conexión con el equipo, tuvo el privilegio de anunciar la elección de Houston: Jamal Hill, un Linebacker de la Universidad de Oregon.

La atmósfera vibrante y cargada de emoción del Volcán Universitario se vio enriquecida con la presencia de la mascota de los Tigres y un entusiasta grupo de aficionados de los Texans.

Esta colaboración especial entre los Texans y los Tigres no solo celebra el deporte, sino también la unión entre comunidades y equipos que trascienden fronteras.

El Club Tigres, se enorgulleció de haber sido parte de este momento destacado en el mundo del deporte, deseando el mayor éxito tanto a Houston como a Jamal Hill en su emocionante trayectoria por delante. Esta alianza refleja la estrecha relación entre ambas organizaciones y el apoyo ferviente de la comunidad de Nuevo León a la NFL y sus equipos, fortaleciendo aún más los lazos deportivos entre México y Estados Unidos.

With the 188th pick in the 2024 #NFLDraft, @LosTexans select @Scoobzilla3! 👊😎#HTownMade https://t.co/j3rIInKFxb