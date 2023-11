Tigres Femenil y Rayadas son las reinas de la fiesta grande

El futbol regiomontano es el ''amo'' de la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil.

Y es que la serie de fase final entre Tigres Femenil y Rayadas es la que más veces se ha presentado en este circuito.

A partir de hoy viernes, las de la UANL y el Monterrey protagonizarán su octava serie en postemporada, y en esta ocasión será en la Semifinal de la Liguilla del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil.

La Ida es hoy viernes a las 19:00 horas en el ''Gigante de acero'', y la Vuelta es el lunes a las 20:00 horas en el Estadio Universitario.

En las siete series anteriores (cinco de Final y dos de Semifinal), cinco fueron ganadas por las auriazules y dos por las albiazules.

La segunda serie que más se ha presentado en fase final de la Liga MX Femenil es la de Tigres Vs. América, con un total de siete.

POR UNA FINAL MÁS

Esta noche el ''Gigante de acero'' vestirá sus mejores galas para albergar por octava vez una fase final más del Clásico Regio Femenil, y será a partir de las 19:00 horas, con la silbante guanajuatense Francia María González Martínez como juez central.

Este será el capítulo 33 del derbi entre Rayadas y Tigres Femenil. Monterrey, dirigido por la mexicana Eva Espejo, se coloca como amplio favorito tras vivir un gran momento futbolístico y mantenerse invicto en los últimos 13 partidos que ha disputado.

Las de la UANL, comandadas por la española Milagros Martínez, cuentan con la experiencia suficiente para llegar a disputar su novena Final, y tuvieron la cuarta mejor campaña en su historia, donde solamente les pudieron arrebatar cinco unidades.

Generalmente en estos duelos fraternales el carácter que han presentado las chicas sobrepasa por mucho las expectativas de esas tradicionales noches futboleras, en la que no importa si se presenta la lluvia, incluso si la temperatura no es la ideal, nada ha sido factor para disfrutar el buen desarrollo de la batalla; también hemos visto anotar goles de toda clase de manufactura, en las que sus mejores jugadoras buscan brillar ante su adversario y las jóvenes promesas sorprenden con su gran habilidad, haciendo cantar el grito de gol salido de la garganta de los ahí presentes.

Para la edición 33 del Clásico Regio Femenil podemos destacar que, las chicas de amarillo total llevan ventaja sobre las chicas de las medias azules, esas tocan para esta batalla en esta serie de batallas con 12 triunfos por 6, además de que en los duelos celebrados en el también llamado ‘Gigante’ de acero las auriazules superan con 5 victorias a los albiazules que llevan solamente 2.

Las máximas rompe redes en esta clase de duelos y que se encuentran en activo en su escuadra, destacan Lizbeth Ovalle y Belén Cruz por las ''Amazonas'', además de Diana Evangelista y Rebeca Bernal por parte de las de la ''Pandilla'' del Cerro de la Silla; las cuatro futbolistas contabilizan 8 tantos cada una. Cabe hacer mención que, estando en el banquillo la Profesora Espejo en tres enfrentamientos ante la Profesora ''Mila'', nunca ha sido derrotada y mantiene un paso de dos triunfos y un empate ante su rival en turno.

Un dato relevante que realza aún más este enfrentamiento, es que Tigres Femenil esta noche pudiera alcanzar la cifra de las 700 anotaciones en batallas de Liga, Liguilla y Campeón de Campeones; además que la ''Maga'' Ovalle se proclame como la máxima goleadora de las ''Amazonas'' con 96 anotaciones en la historia de la franquicia.

Aunado a que la estratega de Rayadas Eva Espejo, una victoria la mantendría como la mejor timonel de la institución femenil con una eficacia del 74 por ciento, producto de 72 victorias y 22 empates en 106 partidos.

Nada está escrito y todo está dicho para que vivamos el Clásico Regio 133 en un ambiente con sabor a carne asada, machaca y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso.

FICHA

Futbol soccer

Liga MX Femenil

Torneo Apertura 2023

Liguilla

Semifinal

Juego de Ida

Rayadas Vs. Tigres

''Gigante de acero''

19:00 horas - Hoy

Canal 8

ENTÉRATE

Estas son las series de Liguilla que más veces se han jugado en la historia de la Liga MX Femenil, del Torneo Apertura 2017 a la fecha:

Tigres Vs. Rayadas… 8 series

Tigres Vs. América… 7 series

América Vs. Chivas… 6 series

Rayadas Vs. Pachuca… 4 series

Rayadas Vs. Xolos… 4 series

América Vs. Pachuca… 4 series

Rayadas Vs. Pumas… 3 series

Tigres Vs. Pachuca… 3 series

Chivas Vs. Pachuca… 3 series

Tigres Vs. Atlas… 3 series

Tigres Vs. Chivas… 3 series

NOTA… Se han celebrado 35 distintas series de Liguilla en la historia de la Liga MX Femenil.

