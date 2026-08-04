Tigres inicia su camino en Leagues Cup 2026 ante Real Salt Lake

Tigres debutará este martes en la Leagues Cup 2026 cuando visite a Real Salt Lake en el America First Field, en un duelo que comenzará a las 20:00 horas

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Tigres inicia este martes su participación en la Leagues Cup 2026 con una visita al Real Salt Lake, en un partido que se disputará a las 20:00 horas en el America First Field.

El conjunto regiomontano llega con dudas tras un inicio irregular de temporada, un cambio de entrenador y sin conocer la victoria en el torneo mexicano, mientras que el equipo estadounidense atraviesa un panorama mucho más estable.

El encuentro representa el primer examen para Hernán Elizondo como entrenador interino de los universitarios, luego de la salida de Guido Pizarro del banquillo felino.

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Tigres busca reaccionar en plena transición

El panorama no ha sido sencillo para los auriazules. La derrota frente a Querétaro en la Liga MX terminó por aumentar la presión sobre un equipo que todavía no encuentra regularidad y que afronta una nueva etapa con Elizondo al frente.

El estratega, quien dirigía al equipo Sub-21, tendrá la misión de estabilizar al plantel y comenzar con el pie derecho un torneo en el que Tigres ha sido protagonista en ediciones anteriores.

A ello se suma la salida de Ángel Correa, quien dejó al club para incorporarse a River Plate, por lo que Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre deberán asumir el peso ofensivo del equipo.

Real Salt Lake llega con mejores sensaciones

Del otro lado estará un Real Salt Lake que atraviesa un momento más favorable. El conjunto dirigido por Pablo Mastroeni viene de empatar ante St. Louis City y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación en la Conferencia Oeste de la MLS.

Además, el club estadounidense registra siete victorias y apenas una derrota como local en el America First Field, un escenario donde buscará hacer valer su condición de anfitrión.

El ataque volverá a recaer en Diego Luna y Zavier Gozo, dos de los jugadores más desequilibrantes del equipo, quienes intentarán aprovechar las dificultades defensivas que ha mostrado Tigres en el arranque de la temporada.

Aunque será el primer enfrentamiento entre ambos en la Leagues Cup bajo el formato vigente desde 2023, la historia favorece al conjunto mexicano.

En cuatro enfrentamientos oficiales entre ambas instituciones, Tigres suma dos triunfos, un empate y una derrota, además los felinos llegan con marca de ocho victorias y cuatro derrotas en la historia del torneo, mientras que Real Salt Lake acumula cuatro triunfos y tres descalabros.

Los universitarios también presumen experiencia en la competencia, ya que alcanzaron al menos los Octavos de Final en sus tres participaciones desde 2019.