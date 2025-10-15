Tigres marcha con paso invicto de local en el 'Viernes Botanero'

El "Viernes Botanero" es muy divertido… y le sienta bien a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Y es que cada vez que Azteca Deportes y Fut Azteca transmiten los juegos como local del conjunto felino en viernes... ¡"La U" no pierde!

Los auriazules y TV Azteca comenzaron a hacer equipo a partir del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, y de entonces a la fecha, se han transmitido en viernes cinco juegos en casa del cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

En ellos, los universitarios registran cuatro victorias y un empate, sin derrotas, con 13 goles a favor y solamente tres en contra, para una diferencia de goles positiva de +10.

Este fin de semana, tras la Fecha FIFA, el conjunto que dirige el timonel argentino, Guido Pizarro, recibe al Necaxa en el Estadio Universitario a las 21:00 horas, en duelo de la Fecha 13 de la fase regular.

Entérate

Estos son los juegos de Tigres como local en el famoso "Viernes Botanero" de Azteca Deportes y Fut Azteca:

Torneo Apertura 2024, Jornada 7: Tigres 1-0 San Luis, Estadio Universitario… Viernes 13 de septiembre de 2024

Torneo Apertura 2024, Jornada 10: Tigres 2-2 León, Estadio Universitario… Viernes 27 de septiembre de 2024

Torneo Clausura 2025, Jornada 2: Tigres 2-1 Mazatlán, Estadio Universitario.. Viernes 17 de enero de 2025

Torneo Clausura 2025, Jornada 11: Tigres 1-0 Querétaro, Estadio Universitario.. Viernes 7 de marzo de 2025

Torneo Apertura 2025, Jornada 4: Tigres 7-0 Puebla, Estadio Universitario… Viernes 8 de agosto de 2025

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan los juegos de Tigres como local en el famoso "Viernes Botanero" de Azteca Deportes y Fut Azteca:

Juegos: 5

Triunfos: 4

Empates: 1

Derrotas: 0

Goles a favor: 13

Goles en contra: 3

Diferencia de goles: +10

