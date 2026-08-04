El delantero argentino parece tener una maldición o maleficio que le afecta tanto a su exequipo en la Liga MX, como a su club actual en el certamen pampero

Inicio / Deportes / Tigres no gana sin Ángel Correa… y River Plate no triunfa con él

Tal parece que el delantero argentino, Ángel Correa, tiene una “maldición” o un “maleficio” que hace eco en su exequipo Tigres y en su nuevo club River Plate.

Y es que desde la salida del playera “7” del conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los felinos no han ganado: registran dos derrotas (3-1 ante Xolos y 3-2 ante Querétaro) y un empate (2-2 ante Atlético de San Luis) en la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Y desde su llegada a territorio sudamericano, al cuadro de los Millonarios, estos tampoco han triunfado.

Los tres resultados más recientes de River Plate en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Futbol de Argentina, ya con “Angelito” en su plantel, son: la derrota de 1-0 ante Rosario Central, la caída de 1-0 frente a Gimnasia La Plata y el descalabro por 1-0 contra Barracas Central.

Con este antecedente, Tigres debuta hoy martes en la Leagues Cup 2026 al visitar al Real Salt Lake en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, a las 20:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del America First Field.

¿Se romperá el “maleficio”?

Ficha

Futbol

Leagues Cup 2026

Fase de Grupos

Jornada 1

Tigres Vs Real Salt Lake

America First Field

20:00 horas

Tiempo de Monterrey

Apple TV

Estadísticas de Tigres tras la salida de Ángel Correa y de River Plate después de su llegada

Tigres, tras la salida de Ángel Correa

Partido Resultado Xolos vs Tigres Xolos 3-1 Tigres Tigres vs San Luis Tigres 2-2 San Luis Querétaro vs Tigres Querétaro 3-2 Tigres

River Plate, tras la llegada de Ángel Correa