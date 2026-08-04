Inicio / Deportes / Tigres no gana sin Ángel Correa… y River Plate no triunfa con él
Tigres no gana sin Ángel Correa… y River Plate no triunfa con él
El delantero argentino parece tener una maldición o maleficio que le afecta tanto a su exequipo en la Liga MX, como a su club actual en el certamen pampero
Por Gerardo Vázquez | 04 Agosto 2026
Tal parece que el delantero argentino, Ángel Correa, tiene una “maldición” o un “maleficio” que hace eco en su exequipo Tigres y en su nuevo club River Plate.
Y es que desde la salida del playera “7” del conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los felinos no han ganado: registran dos derrotas (3-1 ante Xolos y 3-2 ante Querétaro) y un empate (2-2 ante Atlético de San Luis) en la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Y desde su llegada a territorio sudamericano, al cuadro de los Millonarios, estos tampoco han triunfado.
Los tres resultados más recientes de River Plate en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Futbol de Argentina, ya con “Angelito” en su plantel, son: la derrota de 1-0 ante Rosario Central, la caída de 1-0 frente a Gimnasia La Plata y el descalabro por 1-0 contra Barracas Central.
Con este antecedente, Tigres debuta hoy martes en la Leagues Cup 2026 al visitar al Real Salt Lake en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, a las 20:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del America First Field.
¿Se romperá el “maleficio”?
Ficha
Futbol
Leagues Cup 2026
Fase de Grupos
Jornada 1
Tigres Vs Real Salt Lake
America First Field
20:00 horas
Tiempo de Monterrey
Apple TV
Estadísticas de Tigres tras la salida de Ángel Correa y de River Plate después de su llegada
Tigres, tras la salida de Ángel Correa
|Partido
|Resultado
|Xolos vs Tigres
|Xolos 3-1 Tigres
|Tigres vs San Luis
|Tigres 2-2 San Luis
|Querétaro vs Tigres
|Querétaro 3-2 Tigres
River Plate, tras la llegada de Ángel Correa
|Partido
|Resultado
|River Plate vs Rosario Central
|River Plate 0-1 Rosario Central
|Gimnasia La Plata vs River Plate
|Gimnasia La Plata 1-0 River Plate
|River Plate vs Barracas Central
|River Plate 0-1 Barracas Central