Tigres pierde 3-2 ante Querétaro. ¡Siguen de capa caída!

Querétaro resistió la reacción de Tigres y consiguió un triunfo agónico en La Corregidora con un penal marcado en los minutos finales

Han pasado 92 días desde aquel 2 de mayo, cuando Tigres venció a Chivas 3-1 en la Liguilla del Clausura 2026. Esta tarde los de la UANL pierden 3-2 ante el Querétaro en el Estadio Corregidora, en un encuentro cardiaco que puso al aficionado al filo de la butaca en los minutos finales.

Las anotaciones de los de amarillo total fueron obra de Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta; por los de azul con negro clavaron el gol Alí Ávila, Mateo Coronel y Santiago Damian Homenchenko. Para la fecha 4 los de la ‘U’ visitarán el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas; el juego será el próximo sábado 15 de agosto de 2026 en punto de las 21:00 horas.

Un Querétaro dominante y un Tigres que reaccionó

Luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx; la capitalina Katia Itzel García Mendoza hizo sonar su ocarina para el desarrollo del partido entre los dirigidos por el regiomontano Hernán Rodrigo Elizondo González y los comandados por el chileno Esteban Eduardo González Herrera.

El parado en ‘La Corregidora’ presentado tanto por el Profe Elizondo como Esteban González con un notorio 4-2-3-1; en donde la lucha en el medio campo sería donde se desarrollaría el partido por lógica, pero, la localía salió con la intención de hacerle daño a su rival desde el amanecer del encuentro.

A los 3’ de acción vino la asistencia de Mateo Coronel que remató Daniel Parra de cabeza que es rechazado por Fernando Gorriarán de los de amarillo total, enviando el esférico a tiro de esquina; fue así como de generó la primera de peligro de los ‘Gallos’ del Querétaro.

Fue entonces que a los 11’ de tiempo corrido los de azul y negro pone el 1-0 a su favor, por parte del sinaloense Ali Ávila, quien, contrarremató de cabeza un centro enviado por Paulo Victor De Almeida tras el cobro de un tiro de esquina y que el cancerbero Nahuel Guzmán rechazó en el área chica.

La presión ejercida por oriundos del Acueducto era total y en cada una de sus llegadas ponía en peligro la meta defendida por Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque, quien vistió un atuendo elegante en color naranja, y que se empleaba a fondo para evitar la anotación de su rival bajando la cortina en su arco.

Un contragolpe de los ‘Gallos’ a los 18’ minutos evidenció la zona defensiva de los de la ‘U’, cuando el delantero Coronel tomó el esférico desde la mitad del terreno de juego; haciendo ver una envidiable conducción de balón a velocidad y que define con un disparo cruzado para cantar el 2-0 en favor de la localía.

Por grandes lapsos de tiempo, el juego ríspido se apoderó de las acciones del duelo entre universitarios y queretanos, pero, la Juez Central García Mendoza mostró el cartón amarillo para ‘calmar la calentura’ que el duelo generaba. Se amonestó de Tigres a Vladimir Loroña y Fernando Gorriarán; respecto al Querétaro, fueron Lucas Abascia y Paulo Victor.

Poco a poco los de la UANL nivelaron las acciones y justo a los 41’ se acercaron en el marcador, al marcar Rodrigo Aguirre el 2-1. La anotación conseguida se consumó con un certero remate de cabeza que, tras un certero centro enviado por Juan Brunneta, que dejó sin oportunidad al arquero chiapaneco Guillermo Allison Revuelta.

En la pantalla del Estadio Corregidora se leían los 45’ minutos de tiempo corrido y la Árbitro Central Katia Itzel indicó que se agregarían cinco minutos más de compensación; que al concluir el añadido se marcó la finalización del primer tiempo.

Un agónico segundo tiempo

Para la parte complementaria, los de la región central de México realizó una modificación en su once inicial, enviando al rectángulo verde a Waldo Madrid en lugar de Paulo Victor. Los de la Capital Industrial de México salieron con los mismos jugadores que terminaron la primera mitad.

Desde un principio, los de amarillo total mantenían un juego completamente ofensivo, con llegadas a velocidad por los costados y centros al área enemiga. Pero, la localía, se atrincheró en su zaga defensiva e hizo lo justo para explotar con contundencia su ataque.

A los 56’ de acción Juan Brunetta cae en el área de Querétaro tras recibir falta de Diego Reyes, Katia Itzel García no marca el penal a pesar de los reclamos de los jugadores de Tigres; luego de consultar en el VAR (Video Assistant Referee) se decreta el tiro desde el manchón penal. El cobro lo conecta Brunetta de derecha y coloca el obús en el ángulo superior izquierdo para el 2-2.

Los de la UANL no cesaban en atacar a su rival, pero su enemigo deportivo se plantaba bien en cada línea del terreno de juego. La ofensiva auriazul la comandó Juan Brunetta quien, a los 62’ de tiempo corrido recibe una falta en linderos del área por parte de Diego Reyes, pero la nazarena no le mostró la segunda amarilla al jugador de Querétaro.

Quien se convirtió en una verdadera pesadilla para la zona defensiva de los de azul con negro fue Diego Lainez, quien se internaba de forma constante por la pradera derecha de su ataque, en donde entraba ‘como cuchillo en mantequilla’; enviando centros al área defendida por Allison, quien ‘no veía lo duro, sino lo tupido’.

Vaya falla del ‘Búfalo’ Aguirre tuvo a los 85’ de tiempo corrido, cuando posterior a una gran jugada entre la dupla integrada por Lainez y Brunetta, Rodrigo tuvo todo para realizar el pase a la red, pero, mandó el esférico muy por encima del arco de Guillermo Allison.

Y Mateo Coronel también tuvo una opción clara de gol, quien de pierna derecha conecta el obús que pasó muy cerca del palo izquierdo del marco encomendado al ‘Patón’ Guzmán; todo esto pasó a los 89’ de tiempo corrido.

A los 90’ minutos, el cuerpo arbitral comandado por Katia Itzel García Mendoza decidió agregar seis minutos de reposición. En el agregado se vio a ambas escuadras con la intención de marcar ese gol que les diera el triunfo. A los 95’ de acción se presenta una jugada en el área de los de la UANL, Diego Reyes recibe una falta por parte de Joaquim Pareira y se decreta el penalti.

Pero, a Katia Itzel la mandan llamar del VAR y confirma la decisión tomada. El cobro lo realiza el uruguayo Santiago Damian Homenchenko Bianchi de zurda para el 3-2 en favor del Querétaro. Culminado el agregado, la nazarena decretó el final de la contienda a los 90+14.