Tigres vence 2-0 a Atlas y se mete a zona de clasificación

Esta noche Tigres vence 2-0 al Atlas, cosechando 19 unidades y colocándose en zona de calificación directa. Las anotaciones corrieron a cargo de Ozziel Herrera y Diego Lainez.

Los de Guido Pizarro mostraron mejores cosas en el terreno de juego, al desarrollar un vistoso juego de conjunto, donde la velocidad por los costados hizo daño a su rival.

TIGRES TOMA VENTAJA MUY TEMPRANO

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx y de hacer sonar su ocarina, el Juez Central nayarita Vicente Jassiel Reynoso Arce se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Diego Martín Cocca, siendo la localía quienes desde un principio buscó ofender la meta defendida Camilo Vargas.

Y fue a los 4’ de tiempo corrido cuando Fernando Gorriarán cede el balón a Marco Antonio Farfán que de primera intención asiste a Ozziel Herrera, quien, remata con la pierna derecha al palo contrario de la meta defendida por 'Don Camilo' para el 1-0 en favor de los de la 'U'.

La localía no dejaba de ejercer presión en el rectángulo verde de Ciudad Universitaria donde tejían sus jugadas a través de llegadas por los costados y disparos desde linderos del área, que hacían que la escuadra de la Academia se empleara a fondo para sacar el peligro de su marco.

Con el correr de los minutos el equipo tapatío recuperó terreno y comenzó a eslabonar jugadas por medio de pases a profundidad y que buscaban como objetivo a su delantero serbio Uros Durdevic, como su principal generador de peligro.

A los 21' de tiempo corrido un desborde por la pradera derecha de Diego Lainez, quien cede el esférico al argentino Ángel Correa que remata de derecha y el obús pasa zumbando el madero de del marco defendido por el colombiano Vargas.

El cronómetro marcaba los 30' minutos cuando Diego Lainez lanza un centro al área y que remata Rômulo Zwarg de testa y el balón se pierde por el lado derecho de la portería tapatía.

La jugada de mayor peligro del equipo del Paradero se presentó a los 36' de tiempo corrido, con un remate de cabeza or parte de Víctor Ríos, quien envía el balón muy cerca del palo derecho y ligeramente desviado del marco encomendado a Nahuel Guzmán.

Los 44' minutos se leían en la pantalla del 'Volcán' cuando Juan Brunetta envía su centro al área y que remata Joaquim Pereira de 'chompeta' y la de gajos se va demasiado alto del marco atlista.

El cronómetro indicaba los 45' minutos y el nazareno Reynoso Arce decretó tres minutos de alargue en la batalla, que al cumplirse el agregado se decretó el final de la primera mitad.

CONSUMAN SU QUINTO TRIUNFO

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Tigres como Atlas salieron con su misma once a inicial, con la determinación de brindar un atractivo espectáculo que agradara al respetable.

A los 51' de acción André-Pierre Gignac remata de derecha y el esférico se dirije al lado derecho de la portería de Camilo Vargas.

Por momentos, la delantera de los auriazules eslabonaba su ataque donde Diego Lainez y Ozziel Herrera entraban por los costados de forma endemoniada, donde el galo Gignac buscaba encajar el obús en la red enemiga y 'Angelito' Correa esperaba el rebote para disparar al marco.

El 2-0 cayó a los 61' minutos, siendo Diego Lainez quien desde la pradera derecha se interna al área de los 'Zorros' y manda el esférico besar las redes del cuadro atlista.

El reloj marcaba los 64' de tiempo corrido cuando un tiro desde linderos del área pone en serios predicamentos a 'Don Camilo' que ataja la redonda y con un vistoso lance la manda a tiro de esquina.

Ambos equipos realizaron una serie de modificaciones, enviando jugadores de refresco que generaran peligro en su ataque y que amurallaran su zona defensiva.

El equipo del 'Paradero' se volcó al ataque y en distintos momentos puso en peligro la meta del 'Patón' Guzmán. Pero, los de amarillo total nunca dejaron de tocar la puerta de la portería de los de la Perla de Occidente.

El ambiente en la tribuna del coso nicolaíta era espectacular, con porras, cánticos y encendiendo la luz de su celular hacían de esta justa un verdadero festín.

El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno Vicente Jassiel Reynoso Arce consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro. Los felinos intentó en distintos momentos incrustar el balón en la meta de los de la Academia, pero ya la diferencia en el marcador estaba definida. Ya terminado el tiempo añadido se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo domingo 28 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 11 el cuadro de la UANL se enfrentará al Querétaro en el Estadio Corregidora, la batalla está programada para las 17:00 horas.

Comentarios