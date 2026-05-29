¿Quién superará los números de Gignac con Tigres?

De cara a la Final 28 de Tigres en los últimos 15 años, en los distintos torneos oficiales en los cuales compite, sorprende ver los números históricos que registra el delantero francés André-Pierre Gignac con los de la UANL, estadísticas que difícilmente igualará o superará pronto otro delantero con el cuadro auriazul.

Los felinos, que dirige el técnico Guido Pizarro, se miden mañana sábado al Toluca en el Estadio Nemesio Díez del Estado de México, a las 18:00 horas, en la Gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, a partido único.

Los escarlatas van por su tercer galardón de Concachampions, luego de tres finales perdidas en este certamen alterno de la zona.

Los auriazules van por su segundo cetro de este torneo, tras tres finales perdidas.

André-Pierre Gignac, antes de la Final contra Toluca, en 11 años con Tigres, registra 12 títulos, 23 Finales disputadas, 219 goles anotados, 45 asistencias, 35,745 minutos de acción y 444 juegos.

El playera “10” del cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, llegó al cuadro universitario en 2015.

Toluca y Tigres se acaban de enfrentar en diciembre pasado en la Final de Liga MX, en la Liguilla del Torneo Apertura 2025, batalla ganada por los choriceros 9-8 en serie de penaltis, tras empatar 2-2 en el marcador global en 180 minutos reglamentarios (a Ida y Vuelta), más 30 minutos de tiempo extra.

Ficha

Futbol

Copa de Campeones

de la Concacaf 2026

La Gran Final

Juego único

Toluca Vs Tigres

Estadio Nemesio Díez

18:00 horas

Mañana sábado

Fox One

¿QUIÉN LO SUPERA?

Estos son los números de André-Pierre Gignac con Tigres, luego de 11 años:

Concepto Cifra Títulos 12 Finales disputadas 23 Goles anotados 219 Asistencias 45 Minutos de acción 35,745 Juegos 444

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