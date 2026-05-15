Tigres, “maestros”: lideran ranking de clubes de Concacaf

Este viernes, en el Día del Maestro... ¡Los Tigres de la UANL imparten cátedra!

Y es que el buen paso del conjunto felino, con Guido Pizarro como director técnico, genera más frutos: ahora lidera el ranking de clubes de la Concacaf.

Los auriazules ocupan la cima con 1,277 puntos; atrás de ellos viene el Toluca en segundo lugar con 1,276 unidades.

Curiosamente, ambos cuadros disputarán la Gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 el sábado 30 de este mes de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, en el Estado de México.

El podio lo completa Cruz Azul con 1,555 puntos; los Cementeros son los actuales monarcas de la Concachampions y ya tienen su boleto para el Mundial de Clubes de 2029.

Rayados es lugar 16 en esta clasificación con apenas 1,195 puntos.





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