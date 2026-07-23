Francia anunciaría a Zidane como nuevo DT la próxima semana

La Federación Francesa de Futbol anunciará la próxima semana a su nuevo seleccionador nacional y todo apunta a que Zinedine Zidane será el elegido

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La Federación Francesa de Futbol confirmó que la próxima semana dará a conocer al nuevo entrenador nacional y todo indica que el elegido será Zinedine Zidane, una de las máximas leyendas en la historia del futbol francés.

El anuncio oficial está previsto para el próximo jueves en París, durante una conferencia encabezada por Philippe Diallo, presidente del organismo rector del futbol francés.

El relevo de Didier Deschamps

La llegada de Zidane marcaría el final definitivo de la era de Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras 14 años al frente de la selección.

Durante su gestión, Deschamps convirtió a Francia en una de las potencias más consistentes del futbol mundial. Conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, alcanzó la final del Mundial de 2022 y llevó a los Bleus a disputar la final de la Eurocopa 2016.

Su ciclo concluyó después del Mundial 2026, torneo en el que Francia quedó eliminada en Semifinales frente a España.

Zidane volvería a dirigir tras cinco años

De concretarse su nombramiento, Zidane regresará a los banquillos por primera vez desde 2021, cuando concluyó su segunda etapa como entrenador del Real Madrid.

El técnico francés construyó una trayectoria brillante en el conjunto merengue, donde logró tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League entre 2016 y 2018, una hazaña inédita en la era moderna del torneo.

Desde entonces, su nombre estuvo vinculado constantemente a la selección francesa, una posibilidad que finalmente parece estar cerca de hacerse realidad.

Antes de convertirse en entrenador exitoso, Zidane escribió algunas de las páginas más importantes en la historia del futbol francés como jugador.

Fue la gran figura de la selección que conquistó el Mundial de 1998, torneo en el que marcó dos goles en la final frente a Brasil para darle a Francia su primer campeonato del mundo.

Dos años más tarde volvió a liderar al equipo hacia el título de la Eurocopa 2000, consolidándose como el referente absoluto de una generación histórica.

Su extraordinario nivel le permitió conquistar el Balón de Oro en 1998 y convertirse en uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.

Números que respaldan su legado

Zidane disputó 108 partidos con la camiseta francesa y anotó 31 goles.

Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en la final del Mundial de 2006, cuando marcó un penal al estilo Panenka ante Italia, sin embargo aquel encuentro también quedó marcado por su expulsión tras el célebre cabezazo sobre Marco Materazzi en el tiempo extra.

A pesar de ese episodio, su legado permanece intacto como uno de los jugadores más importantes en la historia de Francia.

Por otra parte, Francia visitará a Turquía el 25 de septiembre en la Liga de Naciones y tres días después enfrentará a Bélgica, posteriormente recibirá a Italia el 2 de octubre en el Stade de France.