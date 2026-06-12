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Tres técnicos romperán récord del más longevo en el Mundial FIFA™

En apenas las primeras 72 horas del torneo, la marca del director técnico más longevo en dirigir en una Copa del Mundo cambiará de manos de forma consecutiva

  • 12
  • Junio
    2026

He guardado la información en una nueva nota estructurada como una nota periodística. El título asignado es "Mundial 2026: Récord histórico de directores técnicos más longevos" y el contenido quedó redactado de la siguiente manera:

Los entrenadores más veteranos

El Mundial 2026 ha comenzado rompiendo récords históricos. En apenas las primeras 72 horas del torneo, la marca del director técnico más longevo en dirigir en una Copa del Mundo cambiará de manos de forma consecutiva entre tres entrenadores distintos.

El récord que quedó atrás

Hasta antes de que rodara el balón en esta cita mundialista, el récord le pertenecía al alemán Otto Rehhagel, quien comandó a la selección de Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010 con 71 años, 10 meses y 13 días.

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Tres récords en menos de tres días

El histórico registro de Rehhagel comenzó a desmoronarse desde el partido inaugural:

  1. Hugo Broos: El actual entrenador de la selección de Sudáfrica superó la marca alemana en el partido frente a México, estableciendo un nuevo récord con 74 años, dos meses y un día.

  2. Miroslav Koubek: Pocas horas después, durante el segundo encuentro de la jornada entre Corea del Sur y la República Checa, el estratega del conjunto europeo rebasó al belga Broos al dirigir con 74 años, nueve meses y 10 días.

  3. Dick Advocaat: Para cerrar este hito insólito, el experimentado técnico neerlandés al frente de la selección de Curazao se convertirá en el dueño absoluto del récord. Con 78 años, ocho meses y 15 días, Advocaat dejará una marca que se perfila como inalcanzable para el futuro del fútbol mundial.


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