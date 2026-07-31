El ex capitán rossonero desarrolló toda su carrera profesional en el club lombardo, donde conquistó seis títulos de Serie A y tres Copas de Europa

Inicio / Deportes / Muere Franco Baresi, leyenda del AC Milan y campeón del mundo

Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y uno de los defensores más influyentes de todos los tiempos, falleció a los 66 años, informó este viernes el club rossonero.

La institución donde construyó una carrera legendaria confirmó la noticia sin revelar las causas del fallecimiento.

Durante el último año, Baresi enfrentó problemas de salud luego de ser sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar y posteriormente recibir tratamiento de inmunoterapia.

Su última aparición pública ocurrió en febrero, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, cuando participó en el recorrido de la antorcha olímpica en el estadio San Siro.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Franco Baresi representa una de las historias más extraordinarias de fidelidad en el futbol moderno.

Formado en las fuerzas básicas del AC Milan, debutó con el primer equipo en 1978 cuando apenas tenía 17 años. A diferencia de muchas figuras de su época, jamás defendió otra camiseta a nivel de clubes.

Su compromiso quedó demostrado en 1982, cuando decidió permanecer en el Milan incluso después del descenso a la Serie B. Ese mismo año se proclamó campeón del mundo con la selección italiana en España 1982.

Con apenas 22 años recibió el gafete de capitán y desde entonces se convirtió en el líder de una de las etapas más exitosas en la historia del club.

Baresi disputó más de 700 partidos con el conjunto rossonero y fue pieza fundamental del equipo que dominó Europa entre finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Durante su trayectoria conquistó:

Seis títulos de Serie A.

Tres Copas de Europa.

Dos Copas Intercontinentales.

Tres Supercopas de Europa.

Cuatro Supercopas de Italia.

Además, en 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, únicamente por detrás de su compañero Marco van Basten.

Campeón mundial con Italia

Con la selección italiana también dejó una huella imborrable. Formó parte del plantel que ganó la Copa del Mundo de 1982 y doce años después lideró a la Azzurra hasta la final de Estados Unidos 1994.

Aquella definición ante Brasil terminó con una dolorosa derrota en tanda de penales. Baresi fue uno de los jugadores italianos que erraron su disparo desde los once pasos.

Pese a ello, su legado con la selección permanece intacto como uno de los defensores más importantes en la historia del futbol italiano.

El número 6 que quedó para siempre

Cuando anunció su retiro en 1997, el AC Milan tomó una decisión inédita para el futbol italiano: retirar oficialmente la camiseta número 6.

La medida reconoció la dimensión histórica de un futbolista que dedicó dos décadas completas a la institución.

Años más tarde, en 2020, fue nombrado presidente honorario del club.

“Su ejemplo, integridad y compromiso permanecerán para siempre en el ADN del Milan”, expresó la institución en su mensaje de despedida.

Cabe señalar que la noticia provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de Italia.

La primera ministra Giorgia Meloni afirmó que el país perdió a “uno de los más grandes campeones de su historia deportiva”.

Por su parte, el presidente de la Federación Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, aseguró que el futbol italiano perdió a una de sus máximas leyendas y adelantó que la selección nacional le rendirá homenaje en sus próximos compromisos.

También se sumaron figuras como Gianluigi Buffon, quien recordó que enfrentó a Baresi cuando debutó en la Serie A con apenas 17 años.

Una leyenda que nació entre dos colores

Curiosamente, la historia pudo haber sido diferente.

Cuando era joven, Franco Baresi realizó pruebas con el Inter de Milán, pero el club decidió fichar a su hermano mayor, Giuseppe Baresi.

Esa decisión abrió la puerta para que Franco llegara al Milan y construyera una carrera que terminó convirtiéndolo en uno de los máximos símbolos del club.

Décadas después, la imagen de los hermanos Baresi como capitanes de los dos gigantes de Milán quedó inmortalizada como uno de los capítulos más emblemáticos del futbol italiano.