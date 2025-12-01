Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

La Casa Blanca confirmó este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el próximo 5 de diciembre a la ceremonia del sorteo que definirá los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Karoline Leavitt, portavoz de la administración, informó que el mandatario estará presente en el evento que se realizará en el Kennedy Center, en Washington, D.C. Estados Unidos será coanfitrión de la Copa del Mundo junto con Canadá y México, en la primera edición del torneo que contará con la participación de 48 selecciones.

El certamen se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 sedes distribuidas entre los tres países.

Durante la ceremonia, la FIFA también revelará al ganador del recién creado premio FIFA de la Paz, reconocimiento para el cual Trump figura como principal candidato.

En el camino hacia el Mundial, la relación entre Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se ha fortalecido, al grado de que ambos se han mostrado públicamente como aliados cercanos en la organización del histórico torneo.

