Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T170429_027_8d7082e9be
Deportes

Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump acudirá el 5 de diciembre al sorteo del Mundial 2026, donde también se anunciará el premio FIFA de la Paz

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Casa Blanca confirmó este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el próximo 5 de diciembre a la ceremonia del sorteo que definirá los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Karoline Leavitt, portavoz de la administración, informó que el mandatario estará presente en el evento que se realizará en el Kennedy Center, en Washington, D.C. Estados Unidos será coanfitrión de la Copa del Mundo junto con Canadá y México, en la primera edición del torneo que contará con la participación de 48 selecciones.

El certamen se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 sedes distribuidas entre los tres países.

Durante la ceremonia, la FIFA también revelará al ganador del recién creado premio FIFA de la Paz, reconocimiento para el cual Trump figura como principal candidato.

En el camino hacia el Mundial, la relación entre Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se ha fortalecido, al grado de que ambos se han mostrado públicamente como aliados cercanos en la organización del histórico torneo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_12_02_T133238_306_6df07a4df8
Trump indulta a el expresidente hondureño y queda libre
putin_guerra_europa_8ad815b6bb
Si Europa quiere guerra, estamos listos, advierte Putin
escena_melania_trump_casa_blanca_f0cac5ae02
Melania Trump presenta la decoración navideña de la Casa Blanca
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_02_T133238_306_6df07a4df8
Trump indulta a el expresidente hondureño y queda libre
rtvnoticiasmorelos_2025_04_10_T114327_710_741x486_cc660c54cb
Prada completa la compra de Versace por 1,375 mdd
dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×