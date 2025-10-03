Cerrar X
United llevará brazalete negro por atentado sufrido en Mánchester

El club inglés se une a la pena que embargan a los familiares de la víctimas de manera simbólica al programar un minuto de silencio para su siguiente encuentro

  • 03
  • Octubre
    2025

Los jugadores del Manchester United portarán un brazalete negro durante el partido que enfrente contra el Sunderland por el atentado sufrido este jueves.

Dos personas murieron y tres resultaron heridos luego de que un hombre arrollara a varios transeúntes con un coche, y apuñalara a otra persona durante el festival judío de Yom Kippur, al norte de Mánchester.

La Premier League ha dado permiso al equipo de vestir los brazaletes negros, así como a guardar un minuto de silencio antes de que empiece el partido el sábado a las 15:00 horas local.

"Los pensamientos de todos en United están con las víctimas de los trágicos eventos de hoy el norte de y ofrecemos nuestro apoyo a todos los afectados." 


