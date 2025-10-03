United llevará brazalete negro por atentado sufrido en Mánchester
El club inglés se une a la pena que embargan a los familiares de la víctimas de manera simbólica al programar un minuto de silencio para su siguiente encuentro
- 03
-
Octubre
2025
Los jugadores del Manchester United portarán un brazalete negro durante el partido que enfrente contra el Sunderland por el atentado sufrido este jueves.
Dos personas murieron y tres resultaron heridos luego de que un hombre arrollara a varios transeúntes con un coche, y apuñalara a otra persona durante el festival judío de Yom Kippur, al norte de Mánchester.
La Premier League ha dado permiso al equipo de vestir los brazaletes negros, así como a guardar un minuto de silencio antes de que empiece el partido el sábado a las 15:00 horas local.
The thoughts of everyone at Manchester United are with the victims of today’s tragic events in north Manchester and we offer our support to all those affected.#ACityUnited— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2025
"Los pensamientos de todos en United están con las víctimas de los trágicos eventos de hoy el norte de y ofrecemos nuestro apoyo a todos los afectados."
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas