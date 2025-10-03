United llevará brazalete negro por atentado sufrido en Mánchester

Los jugadores del Manchester United portarán un brazalete negro durante el partido que enfrente contra el Sunderland por el atentado sufrido este jueves.

Dos personas murieron y tres resultaron heridos luego de que un hombre arrollara a varios transeúntes con un coche, y apuñalara a otra persona durante el festival judío de Yom Kippur, al norte de Mánchester.

La Premier League ha dado permiso al equipo de vestir los brazaletes negros, así como a guardar un minuto de silencio antes de que empiece el partido el sábado a las 15:00 horas local.

The thoughts of everyone at Manchester United are with the victims of today’s tragic events in north Manchester and we offer our support to all those affected.#ACityUnited — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2025

"Los pensamientos de todos en United están con las víctimas de los trágicos eventos de hoy el norte de y ofrecemos nuestro apoyo a todos los afectados."

