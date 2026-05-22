Confirma Manchester United a Michael Carrick como nuevo DT

Manchester United confirmó este viernes a Michael Carrick como nuevo entrenador permanente del club, luego de varios meses en los que dirigió de manera interina tras la salida de Ruben Amorim.

La directiva de los “Red Devils” decidió otorgarle un contrato de dos años después de la notable mejora que mostró el equipo bajo su mando, en una temporada en la que el United pasó de pelear en la parte baja de la tabla a asegurar un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Carrick tomó el control del equipo en enero y rápidamente cambió el rumbo de un club que venía de firmar una de las peores campañas de su historia reciente.

Desde su llegada al banquillo, el exmediocampista suma 11 victorias en 16 partidos, con apenas dos derrotas, además de triunfos destacados frente a Manchester City, Arsenal y Liverpool.

Carrick devolvió al United a puestos de Champions

El impacto del entrenador inglés quedó reflejado en la clasificación de la Premier League, donde el Manchester United logró ascender hasta el tercer lugar tras haber terminado en la posición 15 la campaña anterior.

Jason Wilcox, director de fútbol del club y encargado de liderar el proceso de selección del nuevo técnico, aseguró que Carrick se ganó la oportunidad de continuar al frente del proyecto deportivo.

“Michael se ha ganado plenamente la oportunidad de seguir liderando a nuestro equipo masculino. Hemos visto resultados positivos y un enfoque alineado con los valores y la historia del club”, afirmó Wilcox.

La directiva analizó otras opciones durante los últimos meses. Entre los nombres considerados aparecieron Andoni Iraola, actual técnico del Bournemouth, y Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace.

Sin embargo, los resultados y la conexión que Carrick construyó con el vestuario terminaron inclinando la balanza a su favor.

Un histórico del club ahora liderará desde el banquillo

Michael Carrick conoce de cerca la historia del Manchester United. Como futbolista disputó 12 temporadas con el club y ganó múltiples títulos, incluidos cinco campeonatos de Premier League y la Liga de Campeones de 2008 bajo el mando de Alex Ferguson.

Además, formó parte del último plantel del United que conquistó un título de liga antes del retiro del histórico entrenador escocés en 2013.

Ahora, Carrick se convierte en el séptimo entrenador permanente del club desde la salida de Ferguson, en una etapa marcada por constantes cambios en el banquillo y proyectos que no lograron devolver al United a la cima del futbol inglés.

Por Old Trafford han pasado estrategas de renombre como José Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer y Ruben Amorim, sin conseguir estabilidad a largo plazo.

Carrick asume el reto más importante de su carrera

A pesar de la buena respuesta que ha tenido en estos meses, Carrick apenas comienza su trayectoria como entrenador al máximo nivel. Antes de llegar al United como técnico interino, su única experiencia al frente de un club fue con el Middlesbrough entre 2022 y 2025.

El estratega aseguró sentirse orgulloso de asumir oficialmente el cargo y prometió mantener la ambición de competir nuevamente por títulos importantes.

“Este club y nuestros aficionados merecen estar compitiendo por los mayores honores y nunca vamos a detenernos”, declaró Carrick.

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