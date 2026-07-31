Usman Nurmagomedov retiene título de PFL y es agente libre

La victoria llegó en un momento determinante para el peleador de 28 años, debido a que la presentación contra Colgan correspondía al último compromiso con PFL

Usman Nurmagomedov retuvo el campeonato mundial de peso ligero de PFL con una contundente victoria sobre Archie Colgan, a quien derrotó por nocaut técnico durante el primer asalto de la pelea estelar celebrada en la UBS Arena de Nueva York.

El ruso no solamente defendió el cinturón y conservó su condición de invicto, sino que terminó el último combate contemplado en su contrato vigente con la empresa, una circunstancia que abre una nueva etapa de negociaciones y coloca su futuro entre una posible renovación o un eventual salto a UFC.

Nurmagomedov neutraliza la lucha de Archie Colgan

El combate enfrentó a dos peleadores que nunca habían perdido como profesionales. Nurmagomedov llegó con una marca de 21-0, mientras Colgan buscaba arrebatarle el campeonato respaldado por un registro de 13-0 y una destacada formación en lucha universitaria.

Usman evitó que el retador impusiera su especialidad y controló la distancia mediante jabs, patadas frontales y ataques al cuerpo. Su mayor alcance le permitió mantener a Colgan fuera de posición y limitar sus oportunidades para buscar los derribos.

La definición comenzó con una patada a la cabeza que dejó lastimado al estadounidense. Aunque Colgan intentó mantenerse en la pelea, el campeón lo alcanzó con uppercuts y una serie de golpes sin respuesta que obligaron al réferi a detener las acciones a los 3:42 minutos del primer asalto.

Con el resultado, Nurmagomedov mejoró su récord profesional a 22 victorias, ninguna derrota y una pelea sin resultado, además de colocar su marca dentro de PFL en 4-0. Colgan, por su parte, sufrió el primer revés de su carrera.

Usman cierra su contrato con el campeonato en las manos

La victoria llegó en un momento determinante para el peleador de 28 años, debido a que la presentación contra Colgan correspondía al último compromiso de su acuerdo vigente con PFL.

Nurmagomedov continúa reconocido como campeón de las 155 libras, pero ahora podrá analizar las propuestas disponibles junto con su representante, Ali Abdelaziz. El ruso ha señalado que sus prioridades para elegir el siguiente paso serán construir su legado y recibir una compensación acorde con su posición dentro del deporte.

Después del combate, Jake Paul ingresó a la jaula para reconocer el desempeño del campeón. Nurmagomedov aprovechó el momento para recordar las críticas de Paul hacia los salarios de otras empresas y trasladó la presión a PFL para que esa postura se refleje en la oferta que pueda recibir.

Hasta el momento, no se ha anunciado una renovación ni existe un acuerdo confirmado con otra promotora. Aunque cumplió las peleas establecidas en su contrato, todavía deberán revisarse posibles periodos de negociación exclusiva o derechos que permitan a PFL igualar una propuesta externa.

UFC aparece como alternativa para el campeón invicto

La continuidad en PFL le permitiría conservar el campeonato, mantenerse como una de las figuras principales de la organización y negociar desde una posición económica favorable. Entre sus posibles rivales podría aparecer nuevamente Paul Hughes, con quien protagonizó dos cerrados enfrentamientos.

La otra posibilidad es una llegada a UFC, donde tendría acceso a una división con mayor cantidad de contendientes reconocidos y podría buscar un nuevo campeonato mundial. El ascenso de Islam Makhachev al peso wélter también despejó el camino para que Nurmagomedov compita en las 155 libras sin encontrarse con su compañero de entrenamiento.