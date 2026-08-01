UEFA dice que perdió la confianza en Infantino; Blatter critica

Joseph Blatter, quien fue presidente de la FIFA antes que Gianni Infantino, argumentó que "la FIFA no es un fondo de capital privado"

Detener con éxito el plan del presidente de la FIFA Gianni Infantino de vender las ganancias de la Copa del Mundo a inversionistas privados fue la primera mitad de un juego de alto riesgo en la política del fútbol mundial.

La segunda mitad comenzó el sábado y parece ser que el objetivo es poner fin a la presidencia de Infantino, que ya lleva una década.

“No debería descartarse ninguna opción”, señaló el ente rector del fútbol europeo, la UEFA, cuyo presidente Aleksander Čeferin ha liderado la lucha contra Infantino en una semana sísmica para la FIFA.

“La actual dirigencia de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol”.

Más tarde, el sábado, CONCACAF pidió rendición de cuentas, diciendo: “Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares. Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo”.

Infantino había propuesto crear una empresa de 20.000 millones de dólares para gestionar el Mundial con inversores privados, pero provocó una reacción adversa que fue en aumento cada día desde el anuncio del martes.

Infantino se vio obligado a abandonar el plan a primera hora del sábado después de la renuncia de su asesor principal, que formaba parte de un comité de la Casa Blanca, y de que el organismo rector del fútbol en Asia se sumó a Europa y Norteamérica en su oposición.

El ente rector del fútbol europeo emitió su contundente comunicado horas después de que la FIFA anunció la retirada de su plan de capital privado.

“No podemos seguir así, con planes secretos en plazos acelerados, urdidos por individuos sin rostro y de dudoso beneficio para el deporte”, dijo la UEFA. “Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”.

“Es lógico que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan para garantizar que no vuelva a suceder".

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, miembro electo del comité ejecutivo de la UEFA, dijo que deben tomarse medidas para proteger la integridad del deporte.

“Todo el marco de cooperación internacional del fútbol se puso innecesariamente en riesgo en la búsqueda de intereses individuales en lugar de los mejores intereses del deporte”, dijo Klaveness el sábado. “Esto ha sido visible para muchos desde hace mucho tiempo, incluidos quienes fuimos elegidos para cargos destinados a salvaguardar los controles y contrapesos y proporcionar supervisión continua. Tenemos que reconocer que estos mecanismos no han funcionado lo suficientemente bien”.

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dijo que “el futuro del fútbol mundial siempre debe moldearse mediante una consulta adecuada, un diálogo colectivo y el respeto por las estructuras de gobernanza establecidas de nuestro deporte”.

La audaz apuesta de Infantino se desmoronó después de que las 55 naciones miembro de la UEFA acordaron el jueves boicotear la Copa del Mundo y todas las demás competiciones de la FIFA. La CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol también manifestaron su oposición al plan.

El comunicado de la CONCACAF añadió que los líderes de la FIFA tienen “un deber de servicio por encima del poder. Cuando ese deber no se cumple, la rendición de cuentas no puede ser opcional.”.

Blatter se une a las críticas a Infantino

Joseph Blatter, quien fue presidente de la FIFA antes que Gianni Infantino, argumentó que "la FIFA no es un fondo de capital privado" y que "el dinero tiene importancia, pero nunca debería serlo todo".

"La FIFA es una entidad que cuenta con reglas, estatutos y una responsabilidad fiduciaria de salvaguardar el juego a nivel mundial. Si vendes las joyas de la corona del fútbol a inversores particulares, también le estás vendiendo una parte del partido, en particular su esencia. "El dinero es importante, pero no debe ser todo", dijo en las redes sociales.

Blatter, quien estuvo al frente de la FIFA desde 1998 hasta 2016 y debió abandonar el puesto después de que lo reelegieran para un quinto mandato por escándalos de corrupción en la institución, se unió a las reacciones contrarias a la propuesta de la FIFA de establecer una filial para vender sus eventos, FIFA Forward Enterprise (FFE), idea que finalmente fue desechada.

Gianni Infantino ganó 115 votos en las elecciones de febrero de 2016, después de que el camerunés Issa Hayatou asumiera la presidencia interina. Infantino superó al jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa, presidente actual de la Confederación Asiática, quien obtuvo 88 votos, y al príncipe Alí Bin Al Hussein, presidente de la Federación de Jornada, quien recibió 4 votos.