Los usuarios manifestaron tener problemas con la aplicación, dificultades en la conexión al servidor y errores en la reproducción de audio.

Inicio / Escena / Caída de plataforma Spotify deja a millones sin música

Este martes, usuarios de la aplicación de música Spotify reportaron experimentar diversos tipos de fallas durante el uso del servicio.

De acuerdo con el sitio Downdetector, que monitorea en tiempo real el funcionamiento de miles de servicios digitales, los reportes de errores en la plataforma alcanzaron su punto más alto alrededor de las 8:30 horas.

Usuarios detectan problemas en reproducción y acceso

Entre las fallas reportadas, los usuarios manifestaron tener problemas con la aplicación, dificultades en la conexión al servidor y errores en la reproducción de audio.

"Falla de Spotify no deja entrar a la app ni al sitio"

"A mí me deja entrar y todo pero no reproduce nada".

"Al reproducir la canción se cambia a otra".

Estos fueron algunos de los comentarios publicados por usuarios en el sitio DownDetector durante el periodo de interrupciones.

Spotify no informa causas ni tiempo de restablecimiento

Hasta el momento, Spotify no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la restauración total de los servicios.