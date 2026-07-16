Sistema Vial Oriente registra 28% de avance en Torreón

El Sistema Vial Oriente Revolución-Vasconcelos representará una mejora significativa para los miles de usuarios que diariamente utilizan esta vía

Con una inversión de 370 millones de pesos y un avance del 28 por ciento, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, supervisó los trabajos del Sistema Vial Oriente Revolución-Vasconcelos, una obra estratégica que beneficiará la movilidad de alrededor de 70 mil vehículos que diariamente circulan por este corredor y que permitirá reducir los tiempos de traslado y mejorar la conectividad en la zona oriente del municipio.

Supervisan avance de la obra

Durante una entrevista, el alcalde destacó que se trata de una obra de gran importancia para Torreón, por lo que aseguró que se dará seguimiento permanente a los trabajos y se informará de manera continua a los medios de comunicación sobre los avances, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer y apreciar el desarrollo de la infraestructura.

La obra contempla la construcción de un paso a desnivel con viaducto subterráneo, drenaje pluvial, pavimentación, semaforización y señalización, y se prevé que concluya hacia finales de febrero de 2027.

Piden comprensión por afectaciones viales

Riquelme Solís pidió la comprensión de los automovilistas, ya que durante ciertas horas se presentan complicaciones en el tráfico vehicular debido a los trabajos que se realizan en la zona.

Recordó que su administración decidió suspender la obra de El Campesino precisamente para evitar agotar las vías alternas de conectividad dentro del municipio, al considerar que la ejecución simultánea de ambos proyectos habría generado mayores afectaciones a la movilidad de los ciudadanos.

Proyecto contempla obras complementarias

El proyecto contempla además la excavación de más de 16 mil metros cúbicos de material y la cimentación mediante 418 pilotes, además de obras complementarias para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la infraestructura.

Una vez concluido, el Sistema Vial Oriente Revolución-Vasconcelos representará una mejora significativa para los miles de usuarios que diariamente utilizan esta vía como parte de sus recorridos por Torreón.