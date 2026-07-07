Madrid se promociona en Nuevo León como destino de clase mundial

Con esta infraestructura, Iberia estima transportar a unos 53 mil usuarios durante este año 2026. 650 mil visitantes mexicanos que viajaron a Madrid en 2025.

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La relación entre Monterrey y Madrid continúa fortaleciéndose más allá de la conectividad aérea, al consolidarse también en los ámbitos turístico y cultural.

Con ese objetivo, Iberia y la Comunidad de Madrid realizaron en la capital de Nuevo León un encuentro para estrechar los vínculos bilaterales e impulsar el intercambio entre ambas regiones.

En el marco del evento, se destacó que el primer mes de operaciones del vuelo directo Monterrey-Madrid superó las expectativas de Iberia, posicionando a la capital española como la principal puerta de entrada a Europa desde el norte de México.

Al respecto, Víctor Moneo, director Global de Ventas y Acuerdos Estratégicos de la aerolínea, afirmó que la ocupación en las tres frecuencias semanales —martes, viernes y sábado— ha sido sumamente elevada, un éxito comercial que consolida formalmente la conectividad directa de la región con el Viejo Continente.

“El porcentaje más elevado se ha vendido en Monterrey: aproximadamente el 65% de los pasajeros son regios que compraron su billete aquí, mientras que el otro 35% lo adquirió en Madrid o en el resto de Europa”, detalló Moneo.

El directivo destacó el importante balance a favor de permitir que los viajeros de Nuevo León puedan volar sin escalas hacia Europa.

La ruta es operada por un Airbus A330-200 con capacidad para 288 pasajeros en cabinas Business y Turista. Con esta infraestructura, Iberia estima transportar a unos 53 mil usuarios durante este año 2026.

Moneo precisó que el éxito del vuelo trasciende las fronteras de Nuevo León, atrayendo a pasajeros de estados vecinos que encuentran más conveniente viajar desde Monterrey en lugar de trasladarse a la Ciudad de México.

Esta apuesta responde a un crecimiento del 29% en el tráfico de pasajeros para Iberia entre España y México desde la pandemia.

Actualmente, el 57% de los viajeros que vuelan de México a Madrid permanecen en la capital española, lo que representa un incremento de 13 puntos porcentuales en comparación con los registros de 2019.

Madrid busca fortalecer su atractivo entre los viajeros mexicanos

Al respecto, Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, reveló que los 650 mil visitantes mexicanos que viajaron a Madrid en 2025 generaron una derrama económica de 2 mil millones de euros, posicionando a este destino como uno de sus favoritos.