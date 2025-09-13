Uziel Muñoz logra plata histórica en lanzamiento de bala

El mexicano Uziel Muñoz sorprendió al mundo del atletismo al conquistar la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el Mundial celebrado este sábado en Tokio, donde además impuso un nuevo récord nacional con una marca de 21,97 metros en su sexto y último intento.

Con ese lanzamiento, el chihuahuense de 30 años pasó del cuarto al segundo lugar, asegurando la decimocuarta medalla para México en la historia de los Mundiales de atletismo, y la primera en una prueba de lanzamientos, tradicionalmente dominada por la marcha.

El oro fue para el estadounidense Ryan Crouser, plusmarquista mundial y favorito de la prueba, quien alcanzó 22,34 metros para colgarse su tercer título mundial consecutivo, sumado a sus tres oros olímpicos.

Para Muñoz, este logro representa el mayor éxito de su carrera, superando el título que consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

Anteriormente había sido finalista en el Mundial de Eugene 2022 (11º lugar) y en los Juegos Olímpicos de París 2024 (8º lugar).

Con esta plata, el balance histórico de México en Mundiales de atletismo asciende a tres oros, cuatro platas y siete bronces, con Muñoz inscribiendo su nombre en la élite del lanzamiento de bala.

