Uziel Muñoz cierra en Top 10 del Impulso de Bala Mundial Indoor

El lanzador mexicano Uziel Muñoz finalizó en la décima posición en la prueba de impulso de bala del Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026, tras registrar una mejor marca de 20.30 metros en una final de altísimo nivel competitivo.

El chihuahuense fue el encargado de cerrar la participación de México en la fosa de lanzamientos, enfrentándose a algunos de los mejores exponentes del mundo en una prueba dominada por marcas superiores a los 21 metros.

Aunque Muñoz llegaba con aspiraciones de pelear por las medallas, su resultado dentro del Top 10 reafirma su lugar como uno de los atletas mexicanos más consistentes en la escena internacional.

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Uziel Muñoz 🇲🇽 concluye su participación en la final de impulso de bala del Campeonato Mundial Indoor de Torún 🇵🇱 con un 10º lugar



👉Termina la participación mexicana 🇲🇽 en Polonia 🇵🇱 con la histórica plata de Erick Portillo 🇲🇽🥈 pic.twitter.com/kooYGzstsS — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 22, 2026

El podio fue liderado por Tom Walsh, quien se llevó el oro con un lanzamiento de 21.82 metros. La plata fue para Jordan Geist con 21.64, mientras que el bronce quedó en manos de Roger Steen.

La competencia destacó por su alto nivel, incluso con la ausencia de figuras como Ryan Crouser y Joe Kovacs.

Un ciclo en ascenso

Uziel Muñoz ha mostrado una evolución constante en los últimos años. Entre sus logros recientes destacan:

Medalla de plata en el Mundial al aire libre de Tokio 2025

Octavo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Récord mexicano indoor con 20.74 metros

Estos resultados lo consolidan como una de las principales cartas de México rumbo a los próximos compromisos internacionales.

México brilla con plata histórica

Por su parte, el saltador Erick Portillo fue la gran figura nacional al conquistar la medalla de plata en salto de altura, marcando un hito histórico para el atletismo mexicano en pista cubierta.

Lee la nota completa aquí: Mexicano Erick Portillo gana plata en salto de altura del Mundial

Su logro representó la primera presea de México en esta disciplina dentro de un Mundial Indoor, confirmando el crecimiento del país en pruebas de campo.

Tras su participación en el Mundial, Muñoz ya apunta a su siguiente desafío: la Liga Diamante, donde competirá frente a los mejores del planeta.

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