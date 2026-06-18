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Uziel Muñoz conquista el oro con lanzamiento de bala 20.97 metros

El mexicano Uziel Muñoz ganó el oro en el Heino Lipp Memorial celebrado en Estonia con un lanzamiento de bala de 20.97 metros

  • 18
  • Junio
    2026

El mexicano Uziel Muñoz sumó un nuevo triunfo internacional al conquistar la medalla de oro en el JÕHVI 2026 Heino Lipp Memorial, celebrado en Estonia, donde registró un lanzamiento de bala de 20.97 metros.

El subcampeón mundial y seleccionado olímpico para París 2024 dominó la prueba con una actuación consistente que le permitió imponerse al británico Scott Lincoln y al neozelandés Nick Palmer.

Muñoz fue el único representante del continente americano en la competencia y aseguró el primer lugar con un impulso de 20.97 metros.

Scott Lincoln obtuvo la medalla de plata con una marca de 20.80 metros, mientras que Nick Palmer completó el podio al registrar 20.19 metros para quedarse con el bronce.

Mantiene una temporada sólida

El resultado en Estonia confirma el buen momento deportivo del lanzador mexicano, quien continúa su gira por Europa como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Semanas antes, Muñoz también destacó en el torneo Sparkassen Werfertag, en Gelenau, Alemania, donde alcanzó una marca de 20.93 metros.

El atleta llegará a Santo Domingo 2026 como campeón defensor de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de conquistar la medalla de oro en San Salvador 2023 con un lanzamiento de 20.81 metros.


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