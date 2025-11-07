‘Vamos por los dos rabos’, dice el torero regio Juan Fernando

Sabedor de que en el toreo no existen los caminos cortos para llegar a figurar, el diestro regiomontano Juan Fernando poco a poco, paso a paso y piso a piso ha ido edificando su propia historia desde cuando niño decidió hacerse torero.

El domingo se presentará con toda la ilusión de rubricar sus sueños y más caros anhelos de convertirse en la “figura regiomontana” que Monterrey necesita, en la Monumental ‘Lorenzo Garza’, donde hará el paseíllo al lado del rejoneador español Andy Cartagena junto con sus cuadras de caballos toreros, y el guerrero de los ruedos, el también regio Sergio Garza, con quienes se disputará las palmas ante un fino y bien presentado encierro de la ganadería de La Concepción.

“Hay que cortar un rabo, cuatro orejas y un rabo, si no es que más, el domingo para poder torear y darles armas a los empresarios y poder crecer más en mi carrera”, dijo tajante el diestro, quien aseguró: “La de este domingo es una corrida muy importante para seguir edificando mi carrera, pues de lo que haga esta tarde pueden salir mayores posibilidades de torear en otras plazas”.

“Soy de pensar que el torero es el que se defiende y el que tiene que mostrar las armas cortando las orejas para que crezca el interés en uno y para que los empresarios digan: ‘Oye, pues vamos a ponerlo en Guadalajara, vamos a ponerlo en Irapuato, vamos a ponerlo en León, vamos a llevarlo a Tlaxcala, o en alguna otra plaza’… todo depende de lo que uno haga en el ruedo”, mencionó el diestro con seguridad durante la charla.

“En esto hay que triunfar todos los días; el triunfo pasado ya pasó y a la gente se le olvida, y ahora viene este domingo; voy a salir con toda la ilusión, con toda la intención y toda la garra para conquistar un triunfo fuerte ante la afición regiomontana. Necesito un triunfo importante, quiero un triunfo más serio, hay que dar el campanazo, que ya no sean ni tres orejas ni dos orejas, vamos por los dos rabos”, dijo con gran determinación el espada.

En torno a la interpretación de su toreo, el diestro mencionó que: “A veces uno tiene que salirse de lo que te gusta hacer en la plaza con la interpretación personal del toreo porque el toro no te permite ejecutar el toreo clásico; entonces, tienes que buscar las variantes para poderlo bordar y que el público se sienta emocionado con lo que hacemos… y si se le tienen que arrancar las orejas a mordidas, así será, aunque me tenga que salir de mi estilo”.

“Ahorita lo que yo necesito son triunfos, tengo hambre de triunfo, son orejas, son rabos y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para conseguirlos”, sentenció el diestro y agregó: “No voy a traicionarme a lo que me gusta sentir en el ruedo con la interpretación de mi toreo, pero estoy consciente de que tengo que seguir dando resultados y triunfos a como dé lugar, y eso además me tiene muy ilusionado y comprometido por agradar a la afición el próximo domingo”.

“Quiero poder demostrarle a la gente, porque siempre es bonito torear en tu tierra, demostrarle a la gente de Monterrey que sigo avanzando, que si tengo errores, que vean si los corrijo, que se vea ese avance cada tarde que me presento en Monterrey. Y me hace mucha ilusión que el público empiece a confiar en un torero que sale a dar la cara tarde a tarde”, comentó el espada.

“La gente ha dicho que hacen falta toreros regiomontanos; hay grandes toreros aquí y, con perseverancia, a todos nos llega la oportunidad, y cuando esta llega, hay aprovecharla, y es por eso que es hermosa nuestra fiesta de toros, porque eso te hace competir en carteles y eso es muy bonito”, agregó.

En torno al pique entre él y su alternante Sergio Garza, el diestro comentó: “Que si el domingo va a haber rivalidad en el ruedo… ¡Claro que sí! Por eso quiero invitar a toda la gente de Monterrey, a los aficionados, que son muchos, a los de Coahuila, está Saltillo, Torreón, Monclova, Cadereyta, a que vengan a vernos este domingo y apoyen nuestra fiesta. Esos taurinos que a veces se manifiestan en alguna red, les invito y les digo que la mejor forma de manifestarse es acudir a la plaza de toros, y es en esa forma en que nosotros tenemos que defender nuestra fiesta”.

Las localidades para este ‘agarrón’ de toreros regios, junto con la actuación del rejoneador Andy Cartagena y sus caballos toreros, se pueden conseguir 24/7 en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza en los horarios acostumbrados.

