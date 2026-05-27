Países Bajos revela su lista final de convocados para el Mundial

La selección de Países Bajos ya tiene definidos a los 26 futbolistas con los que disputará el Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman dio a conocer este miércoles su convocatoria oficial para la Copa del Mundo, torneo en el que buscará conquistar la primera estrella de su historia.

La llamada “Naranja Mecánica” presentó la lista a través de sus redes sociales con un video ambientado en un restaurante, acompañado de imágenes históricas de anteriores participaciones mundialistas y con Virgil van Dijk como uno de los protagonistas del anuncio.

La convocatoria neerlandesa generó sorpresa entre aficionados y analistas debido a algunas ausencias importantes, entre ellas las de Xavi Simons, Joshua Zirkzee y Matthijs de Ligt, quienes quedaron fuera de la plantilla final.

Van Dijk y Depay lideran a la Naranja Mecánica

Ronald Koeman apostó por una base de futbolistas con experiencia internacional y jugadores consolidados en las principales ligas europeas para encarar el torneo.

Virgil van Dijk será uno de los líderes defensivos del equipo, acompañado por nombres como Nathan Aké, Denzel Dumfries y Jurriën Timber.

En el mediocampo destacan Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders, mientras que en ataque aparecen Memphis Depay, Cody Gakpo y Donyell Malen.

Países Bajos intentará mejorar lo conseguido en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó la final del Mundial, aunque terminó cayendo frente a España.

La lista completa de Países Bajos para el Mundial 2026

Porteros

Mark Flekken

Robin Roefs

Bart Verbruggen

Defensas

Nathan Aké

Virgil van Dijk

Denzel Dumfries

Jorrel Hato

Jan Paul van Hecke

Micky van de Ven

Jurriën Timber

Mediocampistas

Frenkie de Jong

Ryan Gravenberch

Teun Koopmeiners

Tijjani Reijnders

Marten de Roon

Guus Til

Quinten Timber

Mats Wieffer

Delanteros

Brian Brobbey

Memphis Depay

Cody Gakpo

Justin Kluivert

Noa Lang

Donyell Malen

Crysencio Summerville

Wout Weghorst

Debutará ante Túnez en el Grupo F

El combinado neerlandés quedó ubicado en el Grupo F del Mundial 2026 junto a Japón, Suecia y Túnez.

Su debut en la Copa del Mundo será el próximo 25 de junio frente a la selección tunecina en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, encuentro programado para las 17:00 horas.

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