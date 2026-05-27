Países Bajos revela su lista final de convocados para el Mundial
Liderados por Virgil van Dijk, Memphis Depay y Frenkie de Jong, los neerlandeses buscarán conquistar por primera vez la Copa del Mundo
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Mayo
2026
La selección de Países Bajos ya tiene definidos a los 26 futbolistas con los que disputará el Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Ronald Koeman dio a conocer este miércoles su convocatoria oficial para la Copa del Mundo, torneo en el que buscará conquistar la primera estrella de su historia.
La llamada “Naranja Mecánica” presentó la lista a través de sus redes sociales con un video ambientado en un restaurante, acompañado de imágenes históricas de anteriores participaciones mundialistas y con Virgil van Dijk como uno de los protagonistas del anuncio.
La convocatoria neerlandesa generó sorpresa entre aficionados y analistas debido a algunas ausencias importantes, entre ellas las de Xavi Simons, Joshua Zirkzee y Matthijs de Ligt, quienes quedaron fuera de la plantilla final.
Our #FIFAWorldCup squad! 🌎🇳🇱#NothingLikeOranje pic.twitter.com/L5ZeoGhQHz— OnsOranje (@OnsOranje) May 27, 2026
Van Dijk y Depay lideran a la Naranja Mecánica
Ronald Koeman apostó por una base de futbolistas con experiencia internacional y jugadores consolidados en las principales ligas europeas para encarar el torneo.
Virgil van Dijk será uno de los líderes defensivos del equipo, acompañado por nombres como Nathan Aké, Denzel Dumfries y Jurriën Timber.
En el mediocampo destacan Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders, mientras que en ataque aparecen Memphis Depay, Cody Gakpo y Donyell Malen.
Países Bajos intentará mejorar lo conseguido en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó la final del Mundial, aunque terminó cayendo frente a España.
La lista completa de Países Bajos para el Mundial 2026
Porteros
- Mark Flekken
- Robin Roefs
- Bart Verbruggen
Defensas
- Nathan Aké
- Virgil van Dijk
- Denzel Dumfries
- Jorrel Hato
- Jan Paul van Hecke
- Micky van de Ven
- Jurriën Timber
Mediocampistas
- Frenkie de Jong
- Ryan Gravenberch
- Teun Koopmeiners
- Tijjani Reijnders
- Marten de Roon
- Guus Til
- Quinten Timber
- Mats Wieffer
Delanteros
- Brian Brobbey
- Memphis Depay
- Cody Gakpo
- Justin Kluivert
- Noa Lang
- Donyell Malen
- Crysencio Summerville
- Wout Weghorst
Debutará ante Túnez en el Grupo F
El combinado neerlandés quedó ubicado en el Grupo F del Mundial 2026 junto a Japón, Suecia y Túnez.
Su debut en la Copa del Mundo será el próximo 25 de junio frente a la selección tunecina en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, encuentro programado para las 17:00 horas.
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