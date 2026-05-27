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Países Bajos revela su lista final de convocados para el Mundial

Liderados por Virgil van Dijk, Memphis Depay y Frenkie de Jong, los neerlandeses buscarán conquistar por primera vez la Copa del Mundo

  • 27
  • Mayo
    2026

La selección de Países Bajos ya tiene definidos a los 26 futbolistas con los que disputará el Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman dio a conocer este miércoles su convocatoria oficial para la Copa del Mundo, torneo en el que buscará conquistar la primera estrella de su historia.

La llamada “Naranja Mecánica” presentó la lista a través de sus redes sociales con un video ambientado en un restaurante, acompañado de imágenes históricas de anteriores participaciones mundialistas y con Virgil van Dijk como uno de los protagonistas del anuncio.

La convocatoria neerlandesa generó sorpresa entre aficionados y analistas debido a algunas ausencias importantes, entre ellas las de Xavi Simons, Joshua Zirkzee y Matthijs de Ligt, quienes quedaron fuera de la plantilla final.

Van Dijk y Depay lideran a la Naranja Mecánica

Ronald Koeman apostó por una base de futbolistas con experiencia internacional y jugadores consolidados en las principales ligas europeas para encarar el torneo.

Virgil van Dijk será uno de los líderes defensivos del equipo, acompañado por nombres como Nathan Aké, Denzel Dumfries y Jurriën Timber.

En el mediocampo destacan Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders, mientras que en ataque aparecen Memphis Depay, Cody Gakpo y Donyell Malen.

Países Bajos intentará mejorar lo conseguido en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó la final del Mundial, aunque terminó cayendo frente a España.

La lista completa de Países Bajos para el Mundial 2026

Porteros

  • Mark Flekken
  • Robin Roefs
  • Bart Verbruggen

Defensas

  • Nathan Aké
  • Virgil van Dijk
  • Denzel Dumfries
  • Jorrel Hato
  • Jan Paul van Hecke
  • Micky van de Ven
  • Jurriën Timber

Mediocampistas

  • Frenkie de Jong
  • Ryan Gravenberch
  • Teun Koopmeiners
  • Tijjani Reijnders
  • Marten de Roon
  • Guus Til
  • Quinten Timber
  • Mats Wieffer

Delanteros

  • Brian Brobbey
  • Memphis Depay
  • Cody Gakpo
  • Justin Kluivert
  • Noa Lang
  • Donyell Malen
  • Crysencio Summerville
  • Wout Weghorst

Debutará ante Túnez en el Grupo F

El combinado neerlandés quedó ubicado en el Grupo F del Mundial 2026 junto a Japón, Suecia y Túnez.

Su debut en la Copa del Mundo será el próximo 25 de junio frente a la selección tunecina en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, encuentro programado para las 17:00 horas.


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