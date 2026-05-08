Van mexicanas a semifinales en Copa del Mundo de tiro con arco

Las arqueras mexicanas Andrea Becerra y Dafne Quintero avanzaron a las semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Shanghái, China, luego de imponerse en sus respectivos enfrentamientos dentro de la modalidad de arco compuesto femenil.

Ambas deportistas aseguraron presencia mexicana en la final del torneo, ya que se enfrentarán entre sí este sábado en busca de un lugar en la disputa por la medalla de oro.

Andrea Becerra supera a representante de EUA

Andrea Becerra consiguió su pase a semifinales tras vencer 147-146 a la estadounidense Kaylee Gurney en un duelo cerrado que se definió por apenas un punto.

La mexicana mantuvo precisión durante toda la ronda eliminatoria y logró quedarse con la victoria en los últimos disparos para continuar con vida dentro del certamen internacional.

Dafne Quintero elimina a arquera turca

Por su parte, Dafne Quintero también avanzó a la siguiente fase después de derrotar 147-146 a la turca Defne Cakmak.

Al igual que el duelo de Becerra, el enfrentamiento se resolvió con una diferencia mínima, lo que permitió a la mexicana instalarse entre las cuatro mejores del torneo.

México asegura presencia en la final

Con ambos resultados, México ya tiene garantizada una representante en la final de arco compuesto femenil de la Copa del Mundo de Shanghái.

La semifinal entre Andrea Becerra y Dafne Quintero se disputará este sábado a las 00:19 horas, tiempo del centro de México.

Las dos arqueras forman parte de la nueva generación del tiro con arco mexicano y han conseguido resultados importantes en competencias internacionales durante los últimos años.

La Copa del Mundo de Shanghái reúne a algunas de las mejores exponentes del tiro con arco a nivel internacional y representa uno de los eventos más importantes del calendario de World Archery.

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