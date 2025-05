Vancouver vence 3-1 a Miami y espera rival en final de la 'Conca'

Este miércoles el conjunto canadiense superó al Inter de Miami con Messi en la cancha al vencerlo 3-1 en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf con marcador global de 5-1.

Las "Garzas" recibían a Vancouver después de haber perdido la ida por marcador de 2-0.

WE'RE OFF TO THE SHOW! 🏆



'Caps are @TheChampions Finals bound for the first time in history 😭#VWFC | #ConcaChampions pic.twitter.com/Kyc6s1CNAO