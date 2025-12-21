Jerry Jones asume responsabilidad por el fracaso de Dallas

Después de que los Dallas Cowboys consumaran otro fracaso, su dueño, Jerry Jones, asumió este domingo la culpa de que la franquicia quedara fuera de los playoffs por segundo año seguido y tenga ya 30 años sin disputar una final de la Conferencia Americana y un Super Bowl.

"Sé exactamente quién es el responsable final. Me involucré no solo para ser el dueño e invertir. Me involucré para pasarme la vida intentando descubrir cómo vencer al resto de los equipos de la NFL. Me lo tomo muy en serio; la llamada sequía de 30 años hay que analizarla de manera minuciosa y cambiar varias cosas", afirmó el directivo después de la derrota de su equipo 34-17 ante Los Angeles Chargers.

Hasta esta semana, la semana 16, el "Equipo de América" ostenta un récord perdedor de 6-7-1, lo cual los deja matemáticamente fuera de clasificar a playoffs.

"Esta temporada, sin duda, no rendimos lo suficiente. Todos estuvimos por debajo de nuestras expectativas; no alcanzar los playoffs lo dice todo. La pregunta ahora es si podemos hacer los cambios necesarios para ser efectivos", señaló Jones.

El propietario de los Cowboys se refirió en específico al trabajo que realizó Matt Eberflus, coordinador defensivo, quien tiene a la defensiva del equipo como la penúltima que más puntos ha recibido.

"Sin duda, es algo que tenemos que evaluar. Hay que ver cuáles son nuestras opciones y cómo corregir lo que no funcionó para no estar en la misma situación el próximo año. Vamos a evaluar a todo el cuerpo técnico, pero debido a nuestras estadísticas defensivas, esto es parte del asunto a corregir", puntualizó.

Brian Schottenheimer compartió el sentir del dueño de la franquicia.

"Nos juzgan por ganar y perder y este año no hemos ganado suficientes partidos", aceptó el entrenador.

Los Cowboys cerrarán la temporada con dos visitas. En la semana 17 se medirán a Washington Commanders y en la 18 jugarán contra los New York Giants, ambos equipos ya sin opciones de playoffs.

