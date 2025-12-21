Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_jerry_jones_df90a49f99
Deportes

Jerry Jones asume responsabilidad por el fracaso de Dallas

El dueño de Dallas aceptó su responsabilidad tras quedar fuera de playoffs y cumplir 30 años sin Super Bowl ni final de conferencia

  • 21
  • Diciembre
    2025

Después de que los Dallas Cowboys consumaran otro fracaso, su dueño, Jerry Jones, asumió este domingo la culpa de que la franquicia quedara fuera de los playoffs por segundo año seguido y tenga ya 30 años sin disputar una final de la Conferencia Americana y un Super Bowl.

"Sé exactamente quién es el responsable final. Me involucré no solo para ser el dueño e invertir. Me involucré para pasarme la vida intentando descubrir cómo vencer al resto de los equipos de la NFL. Me lo tomo muy en serio; la llamada sequía de 30 años hay que analizarla de manera minuciosa y cambiar varias cosas", afirmó el directivo después de la derrota de su equipo 34-17 ante Los Angeles Chargers.

Hasta esta semana, la semana 16, el "Equipo de América" ostenta un récord perdedor de 6-7-1, lo cual los deja matemáticamente fuera de clasificar a playoffs.

"Esta temporada, sin duda, no rendimos lo suficiente. Todos estuvimos por debajo de nuestras expectativas; no alcanzar los playoffs lo dice todo. La pregunta ahora es si podemos hacer los cambios necesarios para ser efectivos", señaló Jones.

El propietario de los Cowboys se refirió en específico al trabajo que realizó Matt Eberflus, coordinador defensivo, quien tiene a la defensiva del equipo como la penúltima que más puntos ha recibido.

"Sin duda, es algo que tenemos que evaluar. Hay que ver cuáles son nuestras opciones y cómo corregir lo que no funcionó para no estar en la misma situación el próximo año. Vamos a evaluar a todo el cuerpo técnico, pero debido a nuestras estadísticas defensivas, esto es parte del asunto a corregir", puntualizó.  

Brian Schottenheimer compartió el sentir del dueño de la franquicia.

"Nos juzgan por ganar y perder y este año no hemos ganado suficientes partidos", aceptó el entrenador.

Los Cowboys cerrarán la temporada con dos visitas. En la semana 17 se medirán a Washington Commanders y en la 18 jugarán contra los New York Giants, ambos equipos ya sin opciones de playoffs.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_22_at_12_33_15_AM_9734b45621
Dallas, no ‘carga’: cumplirá 30 años sin ganar un Super Bowl
EH_CONTEXTO_2025_12_21_T172839_517_eaa6f1fe50
NFL llevará Super Bowl LX Experience a Monterrey en 2026
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_22_T125859_798_72fed6b09e
Lanzan primer tráiler de 'La Odisea', la nueva épica de Nolan
desfile_navidad_santiago46_0f70ae891d
Recorre las calles de Santiago el tradicional desfile navideño
noem_maduro_b97b0fe1e9
'Maduro debe irse': secretaria de Seguridad Nacional de EUA
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×