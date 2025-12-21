Podcast
Deportes

Canales descarta regreso a España; 'estoy muy bien en Monterrey'

Sergio Canales reafirmó su compromiso con Rayados después de recibir un homenaje del Betis y aseguró sentirse feliz y pleno en Nuevo León

Canales está feliz de estar en Monterrey.

Y es que el jugador español se convirtió en protagonista este fin de semana al regresar al Estadio de la Cartuja en España para estar presente en el juego Real Betis y Getafe, en donde recibió un homenaje.

En el evento, aunque Canales expresó su cariño por el club verdiblanco, dejó en claro que su presente y compromiso se encuentran en el club de Nuevo León.

La visita de Canales a su país natal se da durante sus vacaciones, las cuales aprovechó para visitar su antigua casa futbolística.

El mediocentro español posó junto a su familia con una placa personalizada en la que se incluían recuerdos de su paso por el club bético.

Fue después de su homenaje, en una entrevista para la cadena DAZN España, que Canales dejó claro su futuro inmediato.

"Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí (Monterrey); entonces, hasta ahí estamos”, dijo para la cadena.

Canales llegó al Club de Futbol Monterrey en 2023 procedente del Real Betis por €10 millones de euros y, desde su llegada a Rayados, el español ha jugado 104 partidos, registrando 43 goles y 20 asistencias.


