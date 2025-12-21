Canales descarta regreso a España; 'estoy muy bien en Monterrey'

Canales está feliz de estar en Monterrey.

Y es que el jugador español se convirtió en protagonista este fin de semana al regresar al Estadio de la Cartuja en España para estar presente en el juego Real Betis y Getafe, en donde recibió un homenaje.

En el evento, aunque Canales expresó su cariño por el club verdiblanco, dejó en claro que su presente y compromiso se encuentran en el club de Nuevo León.

La visita de Canales a su país natal se da durante sus vacaciones, las cuales aprovechó para visitar su antigua casa futbolística.

El mediocentro español posó junto a su familia con una placa personalizada en la que se incluían recuerdos de su paso por el club bético.

Un emblema.

Un ejemplo.

Un mago del balompié.



No te merecías menos, @SergioCanales 💚 pic.twitter.com/z6a5x5LWI2 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 21, 2025

Fue después de su homenaje, en una entrevista para la cadena DAZN España, que Canales dejó claro su futuro inmediato.

"Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí (Monterrey); entonces, hasta ahí estamos”, dijo para la cadena.

Canales llegó al Club de Futbol Monterrey en 2023 procedente del Real Betis por €10 millones de euros y, desde su llegada a Rayados, el español ha jugado 104 partidos, registrando 43 goles y 20 asistencias.

¿Volverá Canales al Real Betis?



Ni confirma ni desmiente 😝#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/w632tVykdv — DAZN España (@DAZN_ES) December 21, 2025

Comentarios