Nuevo León

Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe

Una gran cantidad de automovilistas conducían por este contraflujo por las mañanas para dirigirse a sus actividades diarias

  • 20
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Guadalupe anunció el cierre temporal del contraflujo que inicia desde el bulevar Miguel de la Madrid y continua por la avenida Morones Prieto para posteriormente culminar en la avenida Venustiano Carranza.

El contraflujo tiene una medida de 4.8 Kilometros entre los municipios de Guadalupe con Monterrey, con un horario de 6:30 a 10:00 de la mañana de lunes a viernes.

Este cierre se llevará a cabo el próximo 22 de diciembre y terminará el 2 de enero, posteriormente este contraflujo regresará el 5 de enero.

Al mismo tiempo se le pide a la ciudadanía y automovilistas del sector que lo tomen con calma y sigan los señalamientos correspondientes.

La razón por el cual se realizó este contraflujo fue por el cierre del carril express de la avenida Constitución para la fluidez de los automovilistas que conducen por esta zona para dirigirse a sus actividades diarias.

aviso-cierre-de-contraflujo.jpg


